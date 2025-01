Jetzt ist die Katze aus dem Sack - zumindest offiziell. Rot-Weiss Essen fliegt mit Dominik Martinovic in das Türkei-Trainingslager.

RevierSport und die WAZ hatten es bereits im Laufe des Sonntags (5. Januar) berichtet: Rot-Weiss Essen konnte mit Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98) und Dominik Martinovic (zuletzt Slaven Belupo/Kroatien) zwei Hochkaräter verpflichten.

Am Montagvormittag (6. Januar) wurde zunächst der 27-jährige Mittelstürmer Martinovic offiziell beim abstiegsbedrohten Drittligisten vorgestellt.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, sagt: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Dominik Martinovic für Rot-Weiss Essen gewinnen konnten. Mit seiner großen Erfahrung, seiner Torgefährlichkeit, die er in mehreren Saisons nachgewiesen hat und ihn sehr begehrt gemacht hat, sowie seiner positiven und mitreißenden Art, ist er genau der Spielertyp, den wir für unsere Offensive gesucht haben. Wir sind überzeugt davon, dass Dominik uns in der Rückrunde verstärken wird."

RWE-Cheftrainer Uwe Koschinat ergänzt: "Dominik Martinovic verfügt über eine brutale Geschwindigkeit und ist geil darauf, Tore zu schießen. Er hat in der 3. Liga mehrfach zweistellig pro Saison getroffen. Zudem ist er sehr beweglich und flexibel, er fühlt sich in verschiedenen Spielsystemen wohl, was mir eine größere Variabilität für die Zukunft gibt. Ich freue mich sehr, dass uns dieser Transfer gelungen ist."

Für meinen Wechsel waren nicht die finanziellen Gründe ausschlaggebend, mich reizen vielmehr dieser Verein, die Historie, die Fans und die Chance, die Zukunft mitzugestalten – und ich möchte mithelfen, den Verein aus der Abstiegszone rauszubringen und ihn wieder dort hinbringen, wo er hingehört Dominik Martinovic

Martinovic, der zuletzt beim kroatischen Erstligisten NK Slaven Belupo (11 Spiele, 1 Tor) unter Vertrag stand, erhält bei RWE die Rückennummer 27.

Der gebürtige Stuttgarter hat für die SV Elversberg in der Saison 2023/24 20 Mal (1 Tor) in der 2. Bundesliga und für Waldhof Mannheim (2020 bis 2023), die SG Sonnenhof Großaspach (2019/20) und den SV Wehen Wiesbaden (2018/19) 141 Mal in der 3. Liga gespielt, dabei gelangen ihm 42 Tore. Er war in der Jugend für die Stuttgarter Kickers, den VfB Stuttgart und Bayern München aktiv und kann sechs Jugendländerspiele für den DFB (U15, U16) sowie drei für die kroatische U19-Nationalmannschaft vorweisen.

"Ich freue mich riesig, künftig für diesen großartigen Traditionsverein spielen zu können. Die brutale Stimmung an der Hafenstraße habe ich bereits bei einem Auswärtsspiel erlebt. Für meinen Wechsel waren nicht die finanziellen Gründe ausschlaggebend, mich reizen vielmehr dieser Verein, die Historie, die Fans und die Chance, die Zukunft mitzugestalten – und ich möchte mithelfen, den Verein aus der Abstiegszone rauszubringen und ihn wieder dort hinbringen, wo er hingehört", sagt Martinovic.