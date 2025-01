Vor dem Türkei-Trainingslager und dem Test am 11. Januar gegen Rot-Weiss Essen hat Dynamo Dresden sich erneut mit einem Zweitliga-Spieler für den Aufstiegskampf verstärkt.

Im letzten Jahr ging Dynamo Dresden mit einem Polster von zehn Punkten auf Platz drei und vier in die Restrunde der 3. Liga. Das wurde verspielt durch eine richtig schwache Serie.

Nach acht Pleiten im Jahr 2025 landete man nur auf Platz vier. Dieses Szenario soll sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen. Diesmal hat Dynamo Dresden sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei und sieben Zähler auf Platz vier.

Und um die Restserie besser zu gestalten als in der letzten Saison, hat der Klub nun bereits den zweiten Profi aus der 2. Bundesliga verpflichtet. Nach Andi Hoti, 21-jährige Innenverteidiger, der vom 1. FC Magdeburg ausgeliehen wird, haben die Dresdner auch Dominik Kother verpflichtet.

Der 24-Jährige wechselt vom SSV Jahn Regensburg nach Dresden. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Der Außenbahnspieler absolvierte für den Jahn in der laufenden Saison insgesamt 14 Spiele in der 2. Bundesliga, in denen er ein Tor erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD, betont: „Wir freuen uns, dass Dominik jetzt bei uns ist. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er bereits über eine Vielzahl an Zweit- und Drittligaspielen und konnte vor allem auch in der letzten Spielzeit in Regensburg als einer der Topscorer der Liga sein Potenzial eindrucksvoll nachweisen. Wir haben schon zum Ende der letzten Transferperiode einen Spielertypen gesucht, der unserem Spiel noch einmal einen anderen Charakter verleiht, diesen haben wir nun mit ihm gefunden. Er wird uns durch seine offensiven Qualitäten mehr Flexibilität geben. Nach dem Ausfall von Jonas Oehmichen sahen wir nun zusätzlichen Handlungsbedarf, um weiterhin ambitioniert zu bleiben.“

Oehmichen fällt nach einer Schulter-Operation noch einige Monate aus, die Lücke soll nun Kother schließen, der nach seinem Wechsel erklärte: "Ich blicke mit großer Vorfreude auf die Aufgabe in Dresden und hoffe, mit meinen Qualitäten bestmöglich zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu können. Die 3. Liga ist unberechenbar, weshalb wir als Team trotz der guten Ausgangslage noch viele schwere Spiele vor der Brust haben. Ich freue mich, die Mannschaft jetzt im Trainingslager besser kennenlernen zu können. Die Woche, in der wir viel Zeit miteinander verbringen werden, bietet sehr gute Voraussetzungen dafür. Danach wollen wir einen guten Start hinlegen."

Vom 6. Januar bis zum 12. Januar bereitet sich Dresden in der Türkei im selben Hotel wie RWE auf die Restrunde vor, am 11. Januar steigt ein Testspiel in der Türkei gegen Rot-Weiss Essen.