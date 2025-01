In der 3. Liga geht es mit dem personellen Stühlerücken munter weiter: Der FC Energie Cottbus hat einen neuen Kaderplaner, der VfL Osnabrück plant ohne ein Trio.

Am Montag (6. Januar) startete der VfL Osnabrück in sein Spanien-Trainingslager. Auch drei U19-Spieler - Mats Remberg, Joschka Kroll und Felix Langhammer - flogen mit nach Alicante.

Derweil waren drei Spieler aus dem Drittliga-Kader nicht dabei. Sie spielen unter Coach Marco Antwerpen keine sportliche Rolle mehr. Es handelt sich hierbei um Jannes Wulff, Kevin Wiethaup und Aday Ercan. Sie dürfen sich neue Vereine suchen.

"Wenn sich etwas ergibt, ist es gut. Wenn es nicht so ist, freuen wir uns aber, dass sie zur Rückrunde weiter ganz normal bei uns im Kader sind", sagte Geschäftsführer Dr. Michael Welling in einem Interview mit dem Vereins-TV.

David Richter (SV Sandhausen), Brian Beyer (Ziel unbekannt) und Erik Engelhardt (FC Energie Cottbus) sowie Liridon Mulaj (Ziel unbekannt) haben in diesem Winter schon vier Spieler den VfL Osnabrück verlassen.

Derweil hat ein ehemaliger Osnabrücker eine neue Anstellung gefunden. Maniyel Nergiz, in dieser Saison noch Co-Trainer beim VfL, wird neuer Kaderplaner des FC Energie Cottbus. Das gab der Drittliga-Tabellenführer bekannt.

Der 41-Jährige wird mit Jahresbeginn 2025 Kaderplaner für die erste Mannschaft und soll zudem den Bereich Scouting im Verein aufbauen und entwickeln.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: "Es ist wirklich schön, dass uns der Club die Möglichkeit gibt, unseren Staff mit Maniyel zu erweitern und damit Strukturen aufzubauen, die im modernen Profifußball unabdingbar sind. Maniyel bringt viel Erfahrung im Profifußball mit, hat grundlegend ein ähnliches Verständnis vom Fußball, so wie wir uns ihn vorstellen und leben. In wirklich angenehmen und konstruktiven Gesprächen haben wir gemerkt, dass unsere Spielidee und Ansichten sehr viele Schnittmengen aufweisen, so dass wir davon überzeugt sind, dass er uns im Bereich der Kaderplanung sowie dem Aufbau eines modernen Scoutings helfen wird. Das sind Dinge, die es bisher bei uns in Cottbus überhaupt nicht gab, aber heutzutage schlichtweg notwendig sind."

Von der Kreisliga zum Drittliga-Tabellenführer Cottbus

Nergiz begann seine Trainerlaufplan vor mehr als zehn Jahren beim westfälischen Kreisligisten Suryoye Paderborn und landete nach einem Engagement als Co- und später Interimstrainer des Oberligisten Delbrücker SC beim SC Verl. Nach zweieinhalb Jahren als Co-Trainer des damaligen Regionalligisten wurde der zu jener Zeit in der 1. Bundesliga spielende SC Paderborn auf Maniyel Nergiz aufmerksam und engagierte den Inhaber der UEFA B-Lizenz als Co-Trainer und Videoanalysten.

Ab September 2021 übernahm er die Abteilung Spielanalyse beim VfL Osnabrück, zu welchem er nach knapp eineinhalb Jahren Unterbrechung als Co-Trainer des FC Ingolstadt vor der Spielzeit 2024/2025 zurückkehrte. In der laufenden Spielzeit war Nergiz dann wieder als Co-Trainer des VfL Osnabrück tätig. Nun geht es für ihn als Kaderplaner in Cottbus weiter.