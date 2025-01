Erst sah es so aus, dass RWE ohne Zugang in die Türkei fliegt. Nun könnten sogar zwei Spieler mitreisen, wenn alles klappt.

Es war ein erfreulicher Sonntag für den zuletzt leidgeprüften Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. Im ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung zeigte RWE zunächst auf dem Hybridrasen am Essener Nachwuchsleistungszentrum gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen eine gute Leistung und gewann mit 5:2 (4:2).

Am Rande des Spiels, das Sie sich hier in unserem Stream als Re-Live-Video anschauen können, sickerte zudem durch, dass den Essenern der ersehnte Durchbruch auf dem Transfermarkt gelungen ist.

Wie diese Redaktion erfuhr, steht Wunschkandidat Klaus Gjasula (35) vor einem Wechsel vom Zweitligisten Darmstadt 98 zur Essener Hafenstraße. Letzte Details sind noch zu klären, die RWE-Verantwortlichen arbeiten aktuell daran, dass der defensive Mittelfeldspieler am Montag mit der Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei reisen kann. Mit dem Spieler hat sich RWE auch einen Wechsel geeinigt, auch Darmstadt 98 legt ihm keine Steine in den Weg.

Rot-Weiss Essen: Klaus Gjasula äußert sich nicht

Diese Redaktion erreichte Gjasula am Sonntag telefonisch, der ehemalige albanische Nationalspieler bat jedoch um Verständnis, sich in der aktuellen Situation nicht äußern zu können. Ein Dementi war nicht zu hören.





Gjasula ist der Wunschkandidat der Essener für die Sechser-Position. In Darmstadt ist seine Qualität auf dem Rasen nicht mehr gefragt, im Abstiegskampf der 3. Liga ist der EM-Teilnehmer von 2024 mit seiner Erfahrung und Härte genau der richtige Mann für die schwächelnden Essener.

Rot-Weiss Essen: Gjasula spielte in Darmstadt keine Rolle mehr

Der Routinier spielte bei den Lilien nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Nach zwei Startelf-Einsätzen zu Beginn der Saison stand der defensive Mittelfeldspieler nur magere acht Minuten auf dem Platz, zuletzt wurde Gjasula sogar mehrmals aus dem Kader der Darmstädter gestrichen.

Einen großen internationalen Auftritt hatte Gjasula im vergangenen Sommer. Der 35-Jährige durfte für sein Heimatland bei der Europameisterschaft in Deutschland mitspielen und hatte beim Gruppenspiel gegen den WM-Dritten Kroatien den Auftritt seines Lebens, als er in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Nach der EM beendete Gjasula seine Karriere in der Nationalmannschaft, für die er 29 Spiele absolvierte.

Rot-Weiss Essen: Stürmer soll bald kommen

Nun wird er sich ganz auf den Abstiegskampf mit Rot-Weiss Essen konzentrieren können. Die Transferaktivitäten von RWE sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Ein Stürmer soll noch verpflichtet werden. Wie diese Redaktion erfuhr, sind die RWE-Verantwortlichen zuversichtlich, auch auf der Stürmer-Position zeitnah Vollzug vermelden zu können.