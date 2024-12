Spätestens im Sommer wird sich die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ohnehin nach einem neuen Stammkeeper umschauen müssen. Möglich, dass das vorgezogen wird.

Marcel Lotka soll sich auf dem Zettel des 1. FC Heidenheim befinden. Für den 23 Jahre alten Stammkeeper der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wäre das ein enormer Karriereschritt.

Einer, den die Ruhr Nachrichten aber für durchaus realistisch halten. So soll dem gebürtigen Duisburger ein erstes Vertragsangebot des Conference-League-Teilnehmers vorliegen. Hintergrund: Heidenheims etablierter Stammkeeper Kevin Müller wird seinen auslaufenden Kontrakt im Sommer voraussichtlich nicht verlängern und die Brenz verlassen.

Laut dem Blatt soll Lotka bestenfalls gleich schon im Winter kommen. Der BVB könnte, mit Blick auf den im Sommer auslaufenden Vertrag, jetzt ein letztes Mal Geld für Lotka kassieren.

In Summe stand Lotka 72-mal für die U23 der Borussia auf dem Platz. In der ersten Mannschaft durfte er dagegen nie ran. In der laufenden Drittligasaison stand Lotka in 14 Spielen zwischen den Pfosten.

In seiner Jugendzeit spielte der 23-Jährige für den MSV Duisburg, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und Bayer 04 Leverkusen. Bei RWE arbeitete Lotka in der U17 mit Torwarttrainer Ralf Schiessl zusammen, der im RevierSport-Gespräch schon 2022 vom Training mit dem Deutsch-Polen schwärmte: "Ich habe mit ihm ein Jahr zusammengearbeitet. Wir haben viermal pro Woche zusammen trainiert, in der Vorbereitung sogar noch intensiver. Er ist ein Riesen-Talent! Marcel ist ein Torwart, der auch einen unhaltbaren Ball hält. Das unterscheidet ihn von vielen anderen."

Was zeichnet den 1,90-Meter-Mann ansonsten noch aus? "Ein unglaublich hohes Maß an Ehrgeiz. Er möchte sich immer verbessern, ist mutig, zielstrebig und wirklich extrem fleißig. Als Torwart hat er eine gute Raumverteidigung und ein ganz gutes Offensivspiel", erklärte Schiessl.

Dass Lotka sich als Profi etablieren kann, stand für Schiessl außer Frage: "Ich bin sicher, dass er in der 1. Liga spielen wird!" Das könnte nun beim 1. FC Heidenheim der Fall sein - sollte der Wechsel zustande kommen und sollte der 1. FCH die Liga halten.