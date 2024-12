Rot-Weiss Essen geht mit großen Sorgen in die Rückrunde der 3. Liga. Seinen Wechsel zu RWE hat Ahmet Arslan trotzdem nicht bereut.

Ahmet Arslan musste im vergangenen Sommer viel Geduld haben. Denn sein gewünschter Wechsel zum Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen hatte sich zu einer Hängepartie entwickelt. Beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg setzte man nicht mehr auf die Qualitäten des Drittliga-Torschützenkönigs der Saison 2022/23. Dennoch legte man dem Deutsch-Türken Steine in den Weg. Erst kurz vor dem Saisonstart der 3. Liga durfte Arslan zu RWE wechseln.

Auf seinem Instagram-Account lässt Arslan sein persönliches Jahr 2024 Revue passieren. Er schreibt über ein Jahr „mit vielen Hürden.“ Man habe ihm „gefühlte Felsen“ in den Weg gelegt. Gemeint ist sein mühevoller Wechsel aus Magdeburg nach Essen.

Arslan war trotz einer für ihn enttäuschenden letzten Saison ein Wunschspieler der Essener. Ex-Trainer Christoph Dabrowski hatte sich in der Sommerpause intensiv um die Dienste des Spielmachers bemüht, der eine ordentliche Hinrunde gespielt hat, damit aber nicht zufrieden ist, wie er in seiner Botschaft an seine Follower und Fans selbstkritisch betont. „Leider haben wir und ich die Erwartungen des Vereins und der Leute nicht zu 100 Prozent erfüllen können.“

Rot-Weiss Essen überwintert nach einer enttäuschenden Hinrunde auf einem Abstiegsplatz, Trainer Dabrowski musste Anfang Dezember gehen. Es war ein turbulentes erstes Halbjahr für Arslan an der Hafenstraße, das er sich anders vorgestellt hat. Bereut habe er den Wechsel aber nicht. „Ich bin dennoch unfassbar Stolz, dass ich nach Essen wechseln durfte und freue mich jetzt schon wieder aufs Stadion“, unterstreicht er.

Arslan hat wie viele seiner Teamkollegen noch Luft nach oben. Mit vier Toren und vier Assists ist der 30-Jährige der Topscorer im RWE-Team. Obwohl er in einigen Spielen deutlich defensiver als gewohnt spielen musste, ist der ehrgeizige Arslan mit dieser Scorer-Bilanz nicht einverstanden.

In seiner emotionalen Botschaft wendet er sich an die Fans und richtet einen Appell an die Anhängerschaft von Rot-Weiss Essen. „Wir und ich werden alles dafür tun, eine geile Rückrunde zu spielen, uns mit guten Ergebnissen für eure Geduld zu bedanken. Wir brauchen euch genauso wie in der Hinrunde, für jedes einzelne Spiel in der Rückrunde, um dann mit euch unser Ziel zu erreichen. Danke für euren Support, ich hoffe, wir haben noch einen richtig geilen und langen Weg gemeinsam.“