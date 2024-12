Gute Nachrichten für Viktoria Köln: Eine der Entdeckungen der ersten Saisonhälfte hat einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Drittligist Viktoria Köln hat pünktlich zu Weihnachten eine frohe Botschaft für seine Fans. Jonah Sticker, der über den eigenen Nachwuchs den Weg in den Profifußball fand, hat seinen Vertrag mit der Viktoria vorzeitig verlängert. Das teilte der Klub am 2. Weihnachtstag mit.

Der Defensivspezialist kam in der laufenden Saison der 3. Liga in 17 von 19 möglichen Ligaspielen zum Einsatz, nur in den ersten beiden Spielen blieb er ohne Minuten. In zwei Partien im Mittelrheinpokal stand der Kölner ebenfalls in der Startelf.

Und so hat sich Sticker mittlerweile zum Stammspieler gemausert. Ob als Links- oder Rechtsverteidiger, in der Zentrale oder auch im defensiven Mittelfeld - gerade in den letzten Spielen der Hinrunde wurde der 20-Jährige immer wichtiger für den Tabellensechsten, der sich daher sehr über die vorzeitige Verlängerung von Stickers Arbeitspapier freut.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln: „Jonahs Entwicklung in den letzten Monaten steht für unseren Weg bei der Viktoria. Wir haben ihm das Vertrauen geschenkt und er hat es mit super Leistungen zurückgezahlt. Er ist in den letzten Spielen verdient zum Startelf-Spieler gereift. Aus unserer Jugend kommend hat er über fleißige Arbeit auf und neben dem Platz es geschafft, sich zum wichtigen Bestandteil unserer ersten Mannschaft zu entwickeln. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir nun gemeinsam fortsetzen und Jonah in unserem Umfeld weiter fördern.“

Als Kölner freue ich mich natürlich riesig, weiterhin in meiner Heimatstadt bei der Viktoria zu bleiben und bin gespannt wie der Verein sich weiterhin entwickelt. Jonah Sticker

Im Alter von elf Jahren wurde Sticker bei Bayer Leverkusen ausgebildet, im Sommer 2021 wechselte er dann nach Köln - zunächst in die U19 von Fortuna Köln, ehe es dann ein Jahr später in den Viktoria-Nachwuchs ging.

„Das Interesse des Vereins macht mich stolz und ich möchte das geschenkte Vertrauen in mich mit einer guten Entwicklung zurückgeben. Als Kölner freue ich mich natürlich riesig, weiterhin in meiner Heimatstadt bei der Viktoria zu bleiben und bin gespannt wie der Verein sich weiterhin entwickelt“, freut sich auch Sticker über die Vertragsverlängerung. „Ich blicke auch schon weiter und bin mir sehr sicher, dass ich mehr Verantwortung übernehmen will und den jüngeren Spielern gerne helfen will.“

An Stickers Premierentreffer im Dezember 2023 in Regensburg erinnert sich Küsters genau: „In Regensburg standen wir mit einer ganz jungen Truppe auf dem Platz und haben dank Jonah beim damaligen Tabellenführer noch spät den Ausgleich erzielt. Wir freuen wir uns sehr, dass er auch in Zukunft dabeibleibt.“