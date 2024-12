Die Reserve des VfB Stuttgart hat einen wertvollen Spieler verloren. Luca Simnica verlässt die Schwaben.

Der VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Luan Simnica haben den noch bis Sommer 2025 gültigen Vertrag im beidseitigen Einvernehmen bereits zum 31. Dezember 2024 aufgelöst. Nach RevierSport-Informationen zieht es ihn ins Ausland.

Simnica wechselte zur Spielzeit 2023/2024 zum VfB und hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg der U21 von der Regionalliga in die 3. Liga. Auch in der aktuellen Saison gehörte der kosovarische U21-Nationalspieler zu den Leistungsträgern und kam in 14 Spielen zum Einsatz. Im letzten Spiel des Jahres bei Rot-Weiss Essen (2:2) erzielte der 20-Jährige auch sein erstes Saisontor.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum, erklärt: "Luan war in sportlicher und menschlicher Hinsicht eine Bereicherung für unser NLZ. Insofern bedauern wir an dieser Stelle auch, dass unser gemeinsamer Weg hier zunächst endet. Gleichzeitig aber haben wir Verständnis dafür, dass es zu unterschiedlichen Auffassungen darüber kommen kann, welches der nächste richtige Entwicklungsschritt ist und in welchem Zeitrahmen dieser vollzogen werden sollte. Der Weg zur ersten Mannschaft mit dem Anspruch Champions League ist bei uns extrem herausfordernd und mitunter auch sehr lang.

Hildebrandt meinte weiter: "Der Fokus unserer Zweiten in der 3. Liga liegt stark auf der Ausbildung. Luan sieht für sich die nächste Herausforderung genau dazwischen. Ich bin davon überzeugt, dass er vielen Mannschaften in diesem Segment mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen kann. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Entwicklung das beste Gelingen und werden seinen Weg weiterhin aufmerksam verfolgen."

Luan Simnica: "Ich bedanke mich beim VfB Stuttgart für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, hier den Sprung von der U19 in den Herrenbereich zu schaffen. Vor allem will ich mich bei Alexander Wehrle bedanken, der mich von Tag eins an unterstützt hat und es auch jetzt ermöglicht hat, dass wir im beidseitigen Einvernehmen diesen Schritt gehen können. Ich verlasse den VfB Stuttgart mit ausschließlich positiven Erinnerungen und Gefühlen, ich habe hier Freunde gefunden und mich sportlich so entwickeln können, dass ich glaube und überzeugt bin, einer Profimannschaft einen Mehrwert bringen zu können. Dass der VfB das genauso sieht und mir ein halbes Jahr vor Vertragsende die Möglichkeit gibt, diesen Schritt zu gehen, zeigt, wie groß dieser Verein und die Verantwortlichen sind."

Markus Fiedler, Trainer der VfB U21-Mannschaft ergänzt: "Luan hat sich von Tag eins an komplett eingebracht und sich in der gemeinsamen Zeit sehr gut entwickelt. Er ist ein körperlicher Spieler, der bei uns vorzugsweise den defensiveren Part im Mittelfeld gespielt hat. Mit seiner Zweikampfstärke hat er dafür richtig gute Voraussetzungen, zudem aber auch einen sehr guten linken Fuß, um das Spiel auch als tiefer Spielmacher zu eröffnen. Er hat sich schnell zu einem der Köpfe in unserer Mannschaft entwickelt und in seinen Einsätzen in dieser Saison gezeigt, dass er dem Gegner auch mal wehtun kann. Das ist gerade in der 3. Liga wichtig. Ich hätte ihn noch gerne länger bei uns gesehen, verstehe aber die Entscheidung, die auch zeigt, wie ambitioniert und ehrgeizig er ist."