Rot-Weiss Essen überwintert in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Die Luft wird immer dünner für RWE, der Absturz ist hausgemacht. Eine Analyse.

Das 2:2 gegen den VfB Stuttgart II fühlte sich für Rot-Weiss Essen wie eine Niederlage an. Trotz drückender Überlegenheit wurde es nichts mit einem Sieg, nicht zum ersten Mal in dieser enttäuschenden Saison, in der Essen der Super-GAU Regionalliga droht.

Innerhalb eines Jahres wurde aus dem Aufstiegsanwärter RWE ein Abstiegskandidat. Unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat gab es in zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller nur einen Punkt aus zwei Spielen, RWE überwintert mit nur 17 Zählern auf Platz 18.

Wie konnten die Essener so tief fallen und was macht mit Blick auf die Rückrunde Mut? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der letzten Folge des Jahres unseres RWE-Talks „vonne Hafenstraße.“ Moderatorin Kira Alex diskutiert mit den RWE-Reportern Krystian Wozniak und Martin Herms.

Der heftige Absturz von der Tabellenspitze bis in den Keller der 3. Liga tut besonders weh. Vor genau einem Jahr träumten die RWE-Fans zur Weihnachtszeit von der 2. Bundesliga, nun ist das große Zittern angesagt. Für unsere RWE-Experten gibt es mehrere Gründe für die große Krise an der Hafenstraße. Der Verein hat viele Chancen verpasst, vor allem als die Möglichkeit da war, den Aufstieg zu realisieren.

Rot-Weiss Essen habe es im vergangenen Winter versäumt, ein Zeichen zu setzen und personell nachzulegen, als sich der Klub in einer guten Verhandlungsposition befand. So wurde Rechtsverteidiger Tim Oermann vom Bundesligisten VfL Bochum gleich zweimal angeboten, RWE verzichtete jedoch aus finanziellen Gründen auf ein günstiges Leihgeschäft. „RWE war in der letzten Saison einen guten Spieler davon entfernt, aufzusteigen. Der Verein hat nicht an seine Chance geglaubt, Vorstand und Aufsichtsrat waren mit ihren Grabenkämpfen beschäftigt. Da gingen die Probleme schon los“, analysiert RWE-Reporter Martin Herms.

Hier gibt es die neue Folge unseres RWE-Talks bei YouTube!

Der Aufstieg wurde verpasst, in der Hinrunde dieser Saison folgte der sportliche Absturz, der in der Entlassung von Trainer Christoph Dabrowski gipfelte. Wie es dazu kommen konnte und was mit Blick auf die Rückrunde noch Mut macht, besprechen wir in unserem Talk, dem letzten in diesem Kalenderjahr.

Weiter geht es mit „vonne Hafenstraße - Inside RWE“ im neuen Jahr, dann melden wir uns Anfang Januar mit einer Sonderfolge aus dem RWE-Trainingslager in der Türkei. Viel Spaß mit der neuen Folge!