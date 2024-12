3. Liga: Spieltage 22 bis 26 terminiert - Rot-Weiss Essen spielt fast nur am Samstag

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 22 bis 26 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis Anfang März 2025 fest.

Die Spieltage 22 bis 26 wurden vom DFB in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden zeitgenau terminiert.

Termine für das Jahr 2025: Gleich vier der fünf neuen Anstoßzeiten wurden im Fall von Rot-Weiss Essen auf samstags, 14 Uhr, festgelegt.

Der DFB informiert: Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden haben weiterhin großen Einfluss auf die Terminierungen.

Weiter heißt es: "Vielen Ansetzungen liegen verbindliche Sicherheitsvorgaben zugrunde, die in den meisten Fällen keine Alternativen zulassen. Dabei kann es sich um eine zwingende Vorgabe für das spezielle Spiel handeln, zum Teil ergibt sich die Verteilung auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien (zum Beispiel zeitliche Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort)."

Die Terminierung der Partie von RWE in Bielefeld beispielsweise folgt verbindlichen Sicherheitsvorgaben und muss am Sonntag, 2. Februar, stattfinden (13.30 Uhr).

Rot-Weiss Essen geht auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause. Im neuen Jahr 2025 startet RWE in der Fremde. Es geht am 20. Spieltag (Sonntag, 19. Januar, 16.30 Uhr) zu Alemannia Aachen. RWE wird von 3000 Fans in die Kaiserstadt begleitet. Der Tivoli dürfte mit über 30.000 Zuschauern nahezu ausverkauft sein. Am 21. Spieltag gastiert die Zweitvertretung von Hannover 96 in Essen. Anstoß ist am Sonntag, 26. Januar, um 13.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße.

Das 2:2 gegen den VfB Stuttgart II fühlte sich für Rot-Weiss Essen wie eine Niederlage an. Trotz drückender Überlegenheit wurde es nichts mit einem Sieg, nicht zum ersten Mal in dieser enttäuschenden Saison, in der Essen der Super-GAU Regionalliga droht.

RWE-Spiele zwischen dem 22. und 26. Spieltag im Überblick:

22. Spieltag

Sonntag, 2. Februar 2025, 13:30 Uhr: Bielefeld – RWE

23. Spieltag

Samstag, 8. Februar 2025, 14 Uhr: RWE – Unterhaching

24. Spieltag

Samstag, 15. Februar 2025, 14 Uhr: Wiesbaden – RWE

25. Spieltag

Samstag, 22. Februar 2025, 14 Uhr: RWE – Ingolstadt

26. Spieltag

Samstag, 1. März 2025, 14 Uhr: BVB II – RWE