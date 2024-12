Rot-Weiss Essen droht der Gang zurück in die Regionalliga West. Uwe Koschinat soll dieses Horrorszenario verhindern. Er ist für die Rückrunde guter Dinge.

19 Spiele und nur 17 Punkte: Mit dieser Ausbeute ist bei Rot-Weiss Essen niemand zufrieden. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

In der zweiten Hälfte der Saison benötigt RWE deutlich mehr als die bisherigen 17 Zähler.

Denn noch einmal eine Runde mit dieser Punktzahl würde definitiv den Abstieg in die 4. Liga bedeuten. Das weiß auch der erfahrene Uwe Koschinat.

"Ich glaube, dass es absolut notwendig ist 25 Punkte in der Rückrunde zu holen. Die Mannschaft hat diese Punktzahl drin, da bin ich mir sicher", betont der RWE-Trainer.

Diese zwei Vereine machen RWE Hoffnung Saison 2023/2024: Nach 19 Spielen überwinterten der SC Freiburg II (9 Punkte) II, MSV Duisburg (13), VfB Lübeck (14) und Waldhof Mannheim (17) auf den Abstiegsrängen. Nur Mannheim konnte sich retten. Der Waldhof holte in der zweiten Saisonhälfte 26 Zähler und kam am Ende auf 43 Punkte. Halle stieg neben dem genannten Trio mit 40 Punkten ab. Saison 2022/2023: Der SV Meppen (14 Punkte), SpVgg Bayreuth und FSV Zwickau (je 16) sowie der Hallesche FC (17) überwinterten unter dem Strich. Mit 24 Punkten in der Rückrunde und am Ende 41 Zählern blieb Halle in der Liga. Der VfB Oldenburg musste neben Meppen, Bayreuth und Zwickau in die Regionalliga.

Koschinat ergänzte nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart II: "Ich bin mir auch sicher, dass mindestens ein bis zwei Mannschaften, die noch nichts davon wissen, noch in diesen Strudel hineingeraten. Das ist einfach immer so ein typischer Faktor in einer Rückrunde. Wir müssen sofort hellwach sein und möglichst schnell den Anschluss finden, um die Schwächephasen der Konkurrenz auszunutzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir deutlich über 20 Punkte holen."

Waldhof Mannheim (21 Punkte), VfB Stuttgart II (20), Hannover 96 II (18), Rot-Weiss Essen (17), VfL Osnabrück (15) und Spielvereinigung Unterhaching (14). Aktuell sieht es danach aus, dass sich nur sechs Mannschaften im Abstiegskampf gehören. Heißt: Vier dieser sechs Teams werden - nach aktuellem Stand - runtermüssen.





Koschinat sagt mit Blick auf die Drittliga-Tabelle: "Es ist in dieser 3. Liga so, dass sich leider sechs Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt herauskristallisiert haben. Und bei anderen Mannschaften, die scheinbar in der Krise sind, ist es auch sehr unruhig. Da rumort es auch. Aber die Mannschaften kommen mit Dreiern auch nach vorne. Wir haben uns mit zwei guten Spielen leider nicht nach vorne bewegen können. Deshalb wird es im neuen Jahr wichtig sein, dass wir eine relativ hohe Zahl an Siegen haben werden und das wir gut aus der Winterpause herauskommen, um sofort diese Lücke auf den Nicht-Abstiegsplatz zu schließen."