Bereits am 2. Januar 2025 startet Rot-Weiss Essen in die Winter-Vorbereitung. Es geht dort unter anderem gegen einen Ligakonkurrenten.

Am Samstag (21. Dezember, 14 Uhr) steht für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga das wichtige Heimspiel gegen die U23 des VfB Stuttgart auf dem Plan. Die 90 Minuten gegen die auswärts noch sieglosen Stuttgarter entscheiden mit darüber, ob RWE noch über den Strich klettern kann und auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert.

Gewinnt RWE mit zwei Toren Unterschied, würden sie den VfB überholen. Wenn dann noch Hannover II bei Hansa Rostock verliert, wäre RWE auf einem Nichtabstiegsplatz. Gerade nach dem 0:2 beim Letzten aus Osnabrück wäre so ein Zeichen wichtig vor der Winterpause.

Wie aber auch immer die Begegnung gegen Stuttgart endet, klar ist, die Mannschaft des neuen Trainers Uwe Koschinat wird in der recht kurzen Wintervorbereitung viel Arbeit vor sich haben.

Dementsprechend kurz ist auch der Urlaub nach dem Spiel gegen die U23 des VfB. Schon am 2. Januar 2025 bittet Koschinat die Mannschaft zur ersten Einheit an die Hafenstraße.



Drei Tage später dann der erste Test: Am Sonntag, 5. Januar, 14 Uhr, ist – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ein Testspiel beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen terminiert.

Anschließend fliegt Rot-Weiss Essen von Düsseldorf aus in die Türkei: Am Montag, 6. Januar, startet der Drittligist in Lara (bei Antalya) ins Trainingslager. Dort steht neben intensiven Trainingseinheiten ein Testspiel gegen Drittligist Dynamo Dresden (der Ligakonkurrent ist im selben Hotel wie RWE) am Samstag, 11. Januar, 15 Uhr, auf dem Programm. Am Sonntag, 12. Januar, fliegt der RWE-Tross wieder in die Heimat.

Eine Woche später, am Sonntag, 19. Januar, hat RWE den 20. Spieltag der 3. Liga vor der Brust: Um 16:30 Uhr tritt das Koschinat-Team - unterstützt von 3000 Essener Fans - bei Alemannia Aachen an. Das erste Heimspiel im Jahr 2025 gibt’s dann am Samstag, 26. Januar, 13:30 Uhr, gegen Hannover 96 II.