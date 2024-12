Am Sonntag (8. Dezember, 13.30 Uhr) gastiert der TSV 1860 München bei Rot-Weiss Essen. Für den Löwen-Coach ist es eine Reise in die Vergangenheit.

Wenn der TSV 1860 München am Sonntag (8. Dezember, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen gastiert, dann ist es für den Gäste-Coach eine Reise in die Vergangenheit.

Der gebürtige Nürnberger Argirios Giannikis übernahm am 14. Oktober 2017 Rot-Weiss Essen als Nachfolger von Sven Demandt, der das Team 2017/18 nach elf Spieltagen auf Platz 13 in der Regionalliga West geführt hatte. Nachdem RWE unter Interimstrainer Carsten Wolters mit zwei weiteren Niederlagen sogar auf Platz 15 abgerutscht war, gelang es Giannikis immerhin, die Essener aus dem Tabellenkeller zu führen. Am 29. Spieltag, damals als Tabellenneunter, trennten sich dennoch die Wege. Giannikis wechselte vorzeitig zum VfR Aalen.

Nun geht es für den 44-jährigen Fußballlehrer als Löwen-Coach mit fünf Punkten Vorsprung auf RWE an die alte Wirkungsstätte.

Argirios Giannikis über...

... das Personal: "Jesper Verlaat, Moritz Bangerter und Tim Danhof werden ausfallen."

... das Ziel für das Spiel in Essen: "Das Ziel ist immer, ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir in der letzten Saison gegen Essen zweimal gut gemacht und das werden wir auch jetzt gegen Essen versuchen. Wir tun gut daran, jetzt von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir wollen bis zum Ende des Jahres konstant gut punkten. Wenn wir diese Konstanz hinbekommen, dann werden wir sehen, wohin uns das Ganze führt."

... die Strategie gegen Essen: "Rot-Weiss Essen hat bisher verschiedene Systeme gespielt. Wir müssen aber unser Spiel durchdrücken - unabhängig davon, ob Rot-Weiss eine Dreier-, Vierer-, oder Fünferkette spielt."

... die Saison von Rot-Weiss Essen: "In der letzten Saison hat Rot-Weiss Essen eine gute Saison gespielt und war nah am Aufstieg. Zuletzt haben sie Cottbus zuhause geschlagen und auch 1:1 gegen Sandhausen gespielt. Hafenstraße vor 20.000 Fans ist kein Zuckerschlecken. Wir tun gut daran, Rot-Weiss Essen nicht am Tabellenplatz zu messen. In Essen ist es immer schwer, zu gewinnen."

... den sportlichen Weihnachtswunschzettel: "Generell wünsche ich mir, dass unsere Spieler gesund bleiben und, dass wir in unseren Spielen einen Tick mehr Konstanz reinbekommen. Und natürlich, dass wir in unseren Heimspielen mehr punkten."