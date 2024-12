In der 3. Liga muss der nächste Trainer gehen - der zweite an diesem Sonntag. Nach Pavel Dotchev trifft es Marc Unterberger von der SpVgg Unterhaching.

In der 3. Liga steckt die SpVgg Unterhaching bereits seit Wochen in der Krise. Seit zwölf Partien wartet der Tabellenvorletzte auf einen Sieg, am Samstag gab es eine 0:2-Niederlage bei Tabellenführer Energie Cottbus.

Nun haben die Verantwortlichen offenbar die Überzeugung verloren, dass Trainer Marc Unterberger die Wende einleiten kann. Am Sonntagabend teilte der Klub mit, dass der 35-Jährigen freigestellt wurde. Diese Entscheidung sei nach eingehender Analyse der aktuellen sportlichen Situation getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Bis zur Winterpause rückt ein bekanntes Gesicht an die vorderste Position an der Seitenlinie. Sven Bender übernimmt. Der langjährige BVB-Profi und zweifache Deutsche Meister arbeitete als Co-Trainer unter Unterberg. In den verbleibenden drei Spielen dieses Jahres springt er interimsweise als Chef ein.

Unterberg verbrachte seine gesamte Laufbahn in Unterhaching. Nach 13 Jahren im Nachwuchsbereich übernahm er 2023 von Sandro Wagner, der die Bayern zum Aufstieg in die 3. Liga geführt hatte. Nach einem starken neunten Platz in der Abschlusstabelle der Vorsaison läuft die Spielvereinigung aktuell allerdings Gefahr, wieder abzusteigen.

"Leider sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in unserer aktuellen sportlichen Situation einen neuen Impuls benötigen", erklärt Präsident Manfred Schwabl. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn Marc ist seit 15 Jahren Teil der Haching-Familie und war von der U10 bis zu den Profis Trainer im Verein. Ich möchte mich bei ihm für die gemeinsame Zeit und die insgesamt sehr erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich bedanken."

Unterberger sagt zum Abschied: "Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen dankbar für 15 gute Jahre in Unterhaching. Der Mannschaft wünsche ich, dass schnell die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt erspielt werden können."

Unterberger ist bereits der zweite Trainer aus der 3. Liga, der an diesem Sonntag gehen muss. Zuvor traf es Pavel Dotchev bei Erzgebirge Aue.