In der 3. Liga gibt es einen Trainerwechsel. Pavel Dotchev muss bei Erzgebirge Aue gehen. Spätestens in der Winterpause soll der Nachfolger feststehen.

Dass sich die Wege von Pavel Dotchev und Erzgebirge Aue auf Sicht trennen werden, war bereits klar. Nun wurde der fürs Saisonende vereinbarte Abschied des 59-Jährigen vorgezogen: Der Fußball-Drittligist hat Dotchev mit sofortiger Wirkung freigestellt, das teilte der Verein am Sonntagmorgen mit. Die Nachfolge soll spätestens in der Winterpause geregelt werden. Bis dahin übernimmt der bisherige Trainerstab.

Aue hatte am Samstag mit 2:5 im eigenen Stadion gegen den SC Verl verloren. Nach dieser bitteren Heimpleite und nur elf Punkten aus den vergangenen zwölf Spielen sahen sich die FCE-Verantwortlichen offenbar zum Handeln gezwungen.

In einer Mitteilung schreibt Aue von einer "bedenklichen sportlichen Entwicklung" in den vergangenen drei Monaten. "Wir haben auch nach vier Niederlagen in Folge an Team und Trainerstab geglaubt. Die jüngsten Leistungen und Ergebnisse sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden nur sieben Zähler geholt, im Vorjahr waren wir noch beste Heimmannschaft", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich. "Uns fehlt aktuell die Überzeugung, in dieser Konstellation die Trendwende zu schaffen, dauerhaft in die Erfolgsspur zurückzukehren und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."

Für Dotchev war es bereits die dritte Amtszeit bei den Sachsen. Diese hatte für den Rekordtrainer der 3. Liga, der von Anfang bis Herbst 2021 beim MSV Duisburg an der Seitenlinie stand, vor ziemlich genau zwei Jahren begonnen. Die vergangene Saison beendete Aue auf Platz sechs, aktuell steht der Klub auf dem achten Tabellenrang, mit sechs Punkten Rückstand auf Aufstiegsplatz zwei.

"Es war mir eine Ehre, für den Kumpelverein tätig zu sein", sagt Dotchev. "Nicht zufällig war ich dreimal hier und blicke in meiner bisherigen Trainer-Laufbahn auf die meisten Spiele für Aue zurück. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennen- und schätzengelernt. Mein Dank gilt den Fans, den Mitarbeitern, dem Staff und natürlich der Mannschaft für erfolgreiche und emotionale Jahre."

Die Dotchev-Freistellung ist der vierte Trainerwechsel in der laufenden Drittliga-Saison. Zuvor mussten Marco Antwerpen (Waldhof Mannheim), Uwe Koschinat (VfL Osnabrück) und Bernd Hollerbach (Hansa Rostock) gehen.