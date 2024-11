Rot-Weiss Essen muss auch nach der Winterpause noch lange auf Manuel Wintzheimer verzichten, das erhöht den Druck, im Angriff nachzulegen.

Diese Personalie macht noch einmal deutlicher, wie dringend Drittligist Rot-Weiss Essen im Winter einen neuen Angreifer benötigt. Denn Manuel Wintzheimer wird RWE auch im neuen Jahr noch lange fehlen.

Der Klub gab am Freitag bekannt, dass der Angreifer am Donnerstag erfolgreich operiert worden: Der 25-jährige Stürmer, der kürzlich im Training einen Anriss des Syndesmosebandes im Knöchel erlitten hatte, wird Rot-Weiss Essen voraussichtlich bis Ende Februar 2025 nicht zur Verfügung stehen, so die Prognose. Er beginnt am kommenden Montag mit der Reha.

Der Sommer-Neuzugang lief in der Drittliga-Spielzeit 2024/2025 bislang 13 Mal für RWE auf und erzielte zwei Treffer, unter anderem gelang ihm beim 3:3 in Dresden der Führungstreffer zum 1:0.

Die lange Pause bedeutet: Frühestens rund um den 26. Spieltag ist mit dem ehemaligen Bielefelder wieder zu rechnen. Dann hat er eine Pause von über drei Monaten hinter sich.





Bei RWE bleiben damit zwei Angreifer. Leonardo Vonic und Moussa Doumbouya, der eigentlich im Sommer gehen sollte, sich dann aber an der Leiste operieren musste und blieb. Bisher noch ohne Einsatz wegen der Verletzungspause kann er kaum der Angreifer sein, der RWE in der 3. Liga halten wird.



Daher wird RWE in der Winterpause, wie schon selber bestätigt, die Priorität auf einen neuen Angreifer legen. Sollten die finanziellen Mittel aufgebracht werden, könnte es auch eine Leihe sein.

Auch wenn es nicht leicht wird, denn viele Teams fischen im gleichen Becken. Viele Teams, auch in der 3. Liga, suchen neue Stürmer. RS regte bereits im RWE-Talk an, dass man bei einer eventuell großen Lösung auch die Köln-Kontakte von Marcus Steegmann nutzen und zum Beispiel bei Steffen Tigges anfragen könnte.

Der kommt in der 2. Bundesliga derzeit nicht zum Zug und könnte durch einen Neustart in der 3. Liga wieder auf sich aufmerksam machen, ehe sein Vertrag in Köln im Sommer 2026 endet. Geht er diesen Umweg nicht, droht er danach aufgrund seiner schlimmen letzten Zeit beim FC komplett in Vergessenheit zu geraten.