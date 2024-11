Drittligist SC Verl muss mehrere Wochen auf seinen Leistungsträger Marcel Benger verzichten. Der Sechser zog sich einen Muskelfaserriss zu.

Der SC Verl ist aktuell in einer guten Verfassung. Von den vergangenen sieben Drittliga-Spielen kassierte der Sportclub nur eine einzige Niederlage - das war beim 1:3 bei Dortmund II. In diesem Zeitraum konnte Verl unter anderem Rot-Weiss Essen (3:1) und Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock (1:0) besiegen.

Am vergangenen Spieltag gab es dann ein 2:2-Remis gegen die U23 des VfB Stuttgart. Verl geriet zweimal in Rückstand und konnte zweimal ausgleichen. Es wäre aber sogar noch mehr drin gewesen, denn die Hausherren waren in nahezu allen Statistiken vorne: 9:5 Torschüsse, 68 Prozent Ballbesitz und 13:2 Ecken spiegelten die Überlegenheit auch in Zahlen wider.

Besonders ärgerlich an diesem Samstagnachmittag war aber die Verletzung von Marcel Benger. Der Mittelfeldstratege musste bereits nach 24 Minuten ausgewechselt werden, weil er Probleme am hinteren Oberschenkel signalisierte und die Unterstützung der medizinischen Abteilung benötigte.

Am Dienstag teilte Verl dann die Diagnose mit: Benger zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird dem Sportclub für die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Ob er überhaupt noch einmal in diesem Jahr zum Einsatz kommt, ist ungewiss.

Wir wünschen Benger eine schnelle Genesung und freuen uns, wenn er wieder für unseren Sportclub auf dem Platz stehen kann. SC Verl.

"Wir wünschen Benger eine schnelle Genesung und freuen uns, wenn er wieder für unseren Sportclub auf dem Platz stehen kann", heißt es in einem offiziellen Statement des Drittligisten.

In der aktuellen Saison stand der gebürtige Krefelder in jedem Drittliga-Spiel in der Startelf. 13 Mal spielte er sogar über die vollen 90 Minuten, dabei erzielte er zwei Treffer. Mit seiner Passsicherheit und Ruhe am Ball gehört der 26-Jährige zusammen mit Tom Baack zu den absoluten Leistungsträgern im zentralen Mittelfeld. Neben 46 Spielen in der 3. Liga lief er auch schon zehnmal für Holstein Kiel im Unterhaus auf.

Nach 15 Partien steht Verl mit 18 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und hat zwei Zähler Vorsprung auf Rot-Weiss Essen und Stuttgart II. In den nächsten Wochen muss der SCV dann ohne seinen Sechser auf Punktejagd gehen.