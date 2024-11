Der BVB II hat mit dem 3:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue gewonnen und ist jetzt seit drei Spielen ungeschlagen. Cheftrainer Jan Zimmermann erkannte Fortschritte in der Defensivarbeit.

Zum Abschluss des 15. Spieltags durfte Borussia Dortmund II einen 3. Liga-Heimsieg im Stadion Rote Erde feiern. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand gegen Erzgebirge Aue, drehte der BVB die Partie noch vor dem Seitenwechsel, gewann unter dem Strich mit 3:1 (2:1) und ist nun seit drei Spielen ungeschlagen.

„In der ersten Halbzeit haben wir mit dem Ball richtig guten Fußball gespielt. In den Umschaltmomenten konnten wir unsere fussballerische Qualität zeigen und haben immer wieder unsere Stärken, Tempodribblings mit guten Kombinationen und Dynamik, auf den Platz gebracht“, resümierte Cheftrainer Jan Zimmermann.

Nach diesem Schema fielen auch die ersten beiden BVB-Treffer, die Aues überraschende Blitzführung durch Kilian Jakob (6.) egalisierten. Mit einem traumhaften Assist von Michael Eberwein in Szene gesetzt, stürmte Cole Campbell auf Martin Männel im Tor der Gäste zu und überlistete ihn frech zum zügigen 1:1-Ausgleich (11.).

Kurze Zeit später ließ Julian Hettwer den Erzgebirge-Keeper, ebenfalls nach einem Steckpass, alt aussehen, indem er die Kugel trocken über ihn hinweg ins Tor lupfte (27.). „Wir haben es immer wieder geschafft, unsere Offensivspieler in Szene zu setzen. Danach haben sich diese jeweils gut durchgesetzt“, erklärte Coach Zimmermann.

Beim Foulelfmeter verpasste es Eberwein, den Zwischenstand vor der Halbzeit auszubauen und verschoss (34.). Der Trainer kritisierte: „Trotz der insgesamt drei Tore haben wir es in vielen Phasen des Spiels verpasst, frühzeitig den Sack zuzumachen. Chancen waren genug da."





Im zweiten Durchgang schnürte Hettwer schließlich seinen Doppelpack - den zweiten in Folge - und sorgte damit für die Vorentscheidung (73.). In der Schlussphase machte die Bundesliga-Zweitvertretung hinten dicht und brachte das verdiente 3:1 souverän über die Bühne.

BVB II: Lotka - Göbel, Lührs, Hüning, Kabar (46. Mogultay) - Eberwein, Roggow - Campbell (60. Elongo-Yombo), Foti, Hettwer (79. Krevsun) - Paulina (69. Drakas) Lotka - Göbel, Lührs, Hüning, Kabar (46. Mogultay) - Eberwein, Roggow - Campbell (60. Elongo-Yombo), Foti, Hettwer (79. Krevsun) - Paulina (69. Drakas) Erzgebirge Aue: Männel - Barylla (89. Burghardt) , Nkansah, Majetschak, Rosenlöcher - Pepic, Loune (65. Hoffmann) - Stefaniak (75. Stefaniak), Tashchy (75. Bornschein), Jakob (65. Sijaric) - Bär Schiedsrichter: Felix Grund Tore: 0:1 Jakob (6.), 1:1 Campbell (11.), 2:1 Hettwer (27.), 3:1 Hettwer (73.) Zuschauer: 1525 Besondere Vorkommnisse: Eberwein verschießt Strafstoß (34.)

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung total zufrieden", analysierte Zimmermann. Dass sich seine Elf nach dem letzten Treffer allerdings nur noch aufs Verteidigen konzentrierte, anstatt den Gegner weit vom eigenen Sechszehner wegzuhalten, missfiel ihm: "In der letzten Viertelstunde haben wir uns hinten zu tief fallen lassen. In der Box haben wir richtig gut verteidigt, da sehe ich eine Weiterentwicklung. Trotzdem dürfen wir uns nicht so unter Druck setzen lassen, müssen mutiger bleiben und mit dem Ball bis zum Schluss gut Fußball spielen.“

Nach einem holprigen Saisonstart sind die Schwarz-Gelben mittlerweile auf einem guten Weg. Erstmals konnte in drei aufeinanderfolgenden Spielen gepunktet werden, in der Tabelle steht das Ausbildungsteam auf einem sicheren neunten Platz. Das liege laut Zimmermann vor allem daran, dass sich die Mannschaft Woche für Woche besser auf dem Platz verstehe und immer weiter zusammenwachse:

„Wir hatten nicht diese Vorbereitungszeit, wo wir die Möglichkeiten hatten, miteinander zu arbeiten. Viele Spieler waren auf unterschiedlichen Plätzen unterwegs. Eine gewisse Homogenität kommt nur, wenn man zusammen trainiert und spielt. Deswegen wird das in der Rückrunde alles noch besser greifen.“