Rot-Weiss Essen muss sich nach einem neuen Fanbeauftragten umsehen. Daniel Mucha hat sich entschieden, RWE zu verlassen.

Am 19. September 2023 stellte Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen Daniel Mucha als neuen hauptamtlichen Fanbeauftragten vor. Er wurde Nachfolger von Markus Biersa und sollte Ansprechpartner für alle Fan-Belange bei RWE sein.

Jetzt, knapp 14 Monate später, wird Mucha die Hafenstraße wieder verlassen, da er beruflich einen neuen Weg einschlagen will.

RWE-Vorstand Alexander Rang bestätigte eine Anfrage von RevierSport: "Wir schätzen an Daniel die offene und ehrliche Kommunikation, die unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit stets geprägt hat und respektieren seine Entscheidung. Wie bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt, der nun für ihn beginnt.“

Denn Mucha hat für sich entschieden, dass er etwas Neues machen will. Etwas abseits vom Fußball, daher erklärt er: "Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren im Profifußball und habe das große Glück gehabt, in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga unvergessliche Momente und Erfahrungen sammeln zu dürfen. Doch seit einigen Monaten hatte ich festgestellt, dass das Feuer und die Leidenschaft, die man unbedingt für diese anspruchsvollen Aufgaben mitbringen muss, in mir nicht mehr so brennen wie früher. Daher habe ich beschlossen, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen und den Profifußball zu verlassen. Meine Entscheidung ist über einen langen Zeitraum gereift und ungeachtet anderer Personalien im Verein getroffen worden."

Damit verliert RWE einen weiteren Mitarbeiter, nachdem in den letzten Wochen und Monaten bereits Pressesprecher Niclas Pieper, der ehemalige Marketing-Mitarbeiter Rainer Koch, die Vertriebler Daniel Elzer und Max Hinterlang sowie Noah Peil und Alexander Kubicki, die beide in der Vergangenheit mit Pieper für die rot-weisse Medienabteilung verantwortlich waren, den Verein verlassen haben.

Wer Nachfolger von Mucha wird, steht noch nicht fest.