Alemannia Aachen 14:00 TSV 1860 München 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Alemannia Aachen empfängt am Samstag in der 3. Liga 1860 München in einer Mega-Kulisse - und mit einem neuen Torhüter zwischen den Pfosten.

Die Länderspielpause und das Testspiel gegen Schalke 04 (1:2) haben Alemannia Aachen dabei geholfen, die bittere 0:4-Niederlage am vergangenen Drittliga-Spieltag abzuhaken. Der Schalke-Test vor einer Woche hallt hingegen noch nach. "Es war überragend gut: von der Leistung her, von der Intensität her und vor allem im Spiel mit dem Ball", lobt Trainer Heiner Backhaus. Aber die Partie gegen den Zweitligisten brachte Backhaus auch weitreichende Erkenntnisse auf der Torhüterposition. Wenn 1860 München am Samstag an den Tivoli kommt (14 Uhr, RS-Liveticker), dann wird nämlich nicht wie zuletzt Elias Bördner zwischen den Pfosten stehen - sondern Marcel Johnen. "Wir werden wechseln", kündigt Backhaus an. "Ich habe gegen Schalke ein sehr starkes Spiel von Marcel Johnen gesehen. Er war sehr souverän und hat einen Elfmeter gehalten." Aufstiegstorhüter Johnen war schon an den ersten fünf Spieltagen der Saison die Nummer eins. Doch dann verletzte er sich am Kopf und musste auch nach seiner Genesung weiter zuschauen. Denn Vertreter Bördner habe es zunächst "überragend" gemacht, so Backhaus. "Aber zuletzt hat an ihm genagt, dass er den ein oder anderen Fehler gemacht hat. Es gilt nun mal das Leistungsprinzip." Nun hofft der Coach, "dass wir das Thema damit beerdigen können. Denn ich wechsele nicht gerne im Tor." Verzichten muss Backhaus im Duell mit den in der Tabelle zwei Punkte besser positionierten Löwen auf Ayman Aourir, Sascha Marquet (beide krank), Lars Oeßwein (Knieprobleme), Dustin Willms (muskuläre Probleme) und den rotgesperrten Gianluca Gaudino. Charlison Benschop und Nils Winter sind im Laufe der Woche hingegen wieder ins Training eingestiegen. Mega-Kulisse bei Aachen-Heimspiel gegen 1860 München Ob sie gegen 1860 zur Startelf gehören, wird sich am Samstag zeigen. Klar ist schon jetzt, dass die Aachener mal wieder in einer riesigen Kulisse auflaufen werden. Der Tivoli ist so gut wie ausverkauft, über 31.000 Zuschauer kommen, davon 3000 aus München. So voll war es zuletzt 2012 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Backhaus: "Vielen Dank an alle Fans. Das hat sich der Verein redlich verdient. Ich freue mich sehr, Teil eines so großen Events zu sein."

Zur Startseite