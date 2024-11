Drittligist Rot-Weiss Essen ist mit viel Mühe ins Pokal-Halbfinale eingezogen. In Sonsbeck zeigen sich bekannte Probleme. Die Analyse im RWE-Talk.

Mit einem dicken blauen Auge ist Rot-Weiss Essen am Samstag in Sonsbeck davongekommen. Das Tor zum Ausgleich in der 87. Minute durch Lucas Brumme verhinderte ein peinliches Aus im Niederrheinpokal, das für den Trainer möglicherweise Konsequenzen gehabt hätte.

Christoph Dabrowski bewegt sich an der Hafenstraße auf dünnem Eis. In der Liga steckt RWE im Abstiegskampf, nun warten zwei starke Gegner auf die Essener. Wie steht es um den RWE-Trainer? Ist es eine Frage der Kaderqualität? Was passiert auf dem Transfermarkt? Diese Fragen greifen wir in unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“ auf. Moderatorin Kira Alex diskutiert mit Krystian Wozniak und Martin Herms.

Die Essener wollten sich im Niederrheinpokal Selbstvertrauen für die schwierige Situation im Liga-Alltag holen. RWE hat nur ein Tor Vorsprung auf die Abstiegränge, nun warten mit dem SV Sandhausen (H, 23.11., 14 Uhr) und dem 1. FC Saarbrücken (A, 01.12., 16:30) zwei schwere Aufgaben auf den Traditionsklub von der Hafenstraße.

Trainer Dabrowski wird in Essen nach wie vor auf allen Ebenen geschätzt, aber der 46-Jährige muss mit der Mannschaft die Kurve kriegen, sonst könnte es ihn in seiner dritten RWE-Saison erwischen. Es steht viel auf dem Spiel, es geht vor allem um Arbeitsplätze, die bei einem Abstieg in die Regionalliga West gefährdet wären. Das gilt auch für die Sportchefs Christian Flüthmann und Marcus Steegmann, deren Verträge vor der Jahreshauptversammlung bis 2027 verlängert wurden. Die Arbeitspapiere gelten jedoch nicht für die Regionalliga.

Ähnlich sieht es bei den meisten Spielern des RWE-Kaders aus. Nur eine Handvoll Akteure wäre bei einem Abstieg noch vertraglich an den Klub gebunden. Der Ernst der Lage ist den Essener Verantwortlichen bewusst. Ob Dabrowski die Wende mit diesem Kader gelingen kann, diskutieren wir in unserem Talk. Viel Spaß mit dem Video!

