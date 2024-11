Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Drittliga-Spieltage 17 bis 21 zeitgenau angesetzt. Rot-Weiss Essen erhält vier Spiele an einem Sonntag.

Der DFB meint es in dieser Saison nicht gut mit den Fans von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen. Am Mittwoch wurden die zeitgenauen Ansetzungen der letzten Hinrundenpartien und der ersten Rückrundenspiele in der 3. Liga veröffentlicht. Von fünf angesetzten Spieltagen muss RWE vier Partien an einem Sonntag austragen.

Zwei Auswärtsspiele werden wieder zur aus Fansicht ungeliebten Anstoßzeit um 16:30 Uhr gestartet: die Begegnung beim VfL Osnabrück am 15. Dezember und das NRW-Duell bei Alemannia Aachen im neuen Jahr am 19. Januar. Immerhin sind das keine weiten Auswärtsfahrten, aber vor allem für Amateursportler, die sonntags in der Regel selbst aktiv sind, ist der Sonntag kein Wunschtermin.

Dass die neuen Ansetzungen keine Begeisterung beim Essener Anhang auslösen, wird schon anhand erster Reaktionen in den sozialen Netzwerken deutlich. Viele RWE-Fans sind sauer, dass wieder zwei späte Sonntagsspiele dabei sind.

Zuletzt hatte es bereits reichlich Frust im Fanlager von Rot-Weiss Essen aufgrund der Ansetzungen gegeben. Die Auswärtspartie bei Erzgebirge Aue war bereits die vierte RWE-Auswärtspartie, die an einem Sonntag ausgetragen wurde. Die späte, arbeitnehmerunfreundliche Anstoßzeit um 16:30 Uhr sorgte wie schon in Unterhaching dafür, dass viele Anhänger auf die Fahrt verzichten mussten. Rund 300 Fans waren im Erzgebirge dabei. Zu allem Überfluss wird auch in Saarbrücken am 1. Dezember sonntags ab 16:30 Uhr gespielt. Im Ludwigsparkstadion wird daher ebenfalls keine rot-weisse Fan-Invasion zu erwarten sein.

3. Liga: Die angesetzten Spiele von Rot-Weiss Essen in der Übersicht

17. Spieltag: RWE - TSV 1860 München – Sonntag, 08. Dezember 2024, 13.30 Uhr

18. Spieltag: VfL Osnabrück - RWE – Sonntag, 15. Dezember 2024, 16.30 Uhr

19. Spieltag: RWE - VfB Stuttgart II – Samstag, 21. Dezember 2024, 14:00 Uhr

20. Spieltag: Alemannia Aachen - RWE – Sonntag, 19. Januar 2025, 16:30 Uhr

21. Spieltag: RWE - Hannover 96 II – Sonntag, 26. Januar 2025, 13:30 Uhr