Abgang bei Arminia Bielefeld: Der Drittligist und ein Angreifer gehen ab sofort getrennte Wege. Das habe man gemeinsam entschieden.

Arminia Bielefeld hat mitten in der Hinrunde der 3. Liga einen Abgang vermeldet. Aygün Yildirim verlässt die Ostwestfalen. Der 29-Jährige werde ab sofort nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen und kann sich auf die Suche nach einem neuen Verein begeben. Diese Entscheidung entspreche dem Wunsch des Spielers, teilte der DSC an diesem Montag mit.

Der Stürmer war im Sommer 2023 nach Bielefeld gewechselt. Vergangene Saison kam er regelmäßig zum Einsatz, zumeist als Joker. In dieser Spielzeit war Yildirim völlig außen vor, stand noch keinmal im Spieltagskader von Trainer Michel Kniat. Er verlässt die Arminia nach 33 Pflichtspielen, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen.

"Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein Vereinswechsel für Aygün der richtige Schritt ist, damit er seine Karriere erfolgreich fortsetzen kann", erklärt der Bielefelder Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. "Dabei möchten wir ihn gern durch unsere Vereinbarung unterstützen, sodass alle Beteiligten Planungssicherheit für die Zukunft haben. Wir bedanken uns bei Aygün für seinen Einsatz bei der Arminia und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute."

Yildirim war damals aus der 2. Bundesliga von Jahn Regensburg nach Bielefeld gekommen. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte der Offensivmann in der Regionalliga West. Er spielte für Rot Weiss Ahlen in seiner Heimatstadt, für den SC Wiedenbrück, die Sportfreunde Lotte und für den SC Verl. Mit Verl schaffte er 2020 den Aufstieg in die 3. Liga. Im Aufstiegsjahr und in der folgenden Saison gehörte er zu den Leistungsträgern.

Nun muss sich Yildirim nach einem neuen Verein umschauen. "Arminia ist ein ganz besonderer Club, der mir unvergessliche Momente bereitet hat. Mein Dank gilt daher den Fans, der Mannschaft und dem ganzen Club, die diesen Verein so einzigartig machen", sagt er zu seinem Abschied bei der Arminia.