Alemannia Aachen hat den Montag für ein Testspiel genutzt. Bei einem höherklassigen Klub aus den Niederlanden gab es eine Niederlage.

Alemannia Aachen hat diesen Montag genutzt, um Spielern aus der zweiten Reihe des Kaders Matchpraxis zu verschaffen. Der Fußball-Drittligist absolvierte ein Testspiel beim niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Die Partie endete mit einer 0:2-Niederlage.

Gegen die Holländer, mit denen die Aachener eine Fanfreundschaft unterhalten, stand Co-Trainer Ilyas Trenz an der Seitenlinie der Alemannia. Die Spieler, die am Samstag beim 0:0 im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Hannover 96 II in der Startelf standen, kamen nicht von Beginn an zum Einsatz.

Kurz vor der Halbzeit gerieten die Kaiserstädter in Rückstand. Alex Bangura traf für die Gastgeber (45.). Dabei blieb es bis in die Schlussphase. Dann erhöhte Ryan Leijten auf 2:0 (81.) - zugleich der Endstand. Kerkrade belegt in der niederländischen Keuken Kampioen Divisie derzeit den elften Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 13 Spielen. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Sommevorbereitung hatte die Alemannia mit 1:2 verloren.

Die Aachener erfuhren hingegen mal wieder, wie sich eine Niederlage anfühlt - wenngleich es eine wenig aussagekräftige war. In der 3. Liga ist das Team von Cheftrainer Heiner Backhaus seit sieben Partien ungeschlagen. Fünf dieser Begegnungen endeten allerdings mit einem Unentschieden.

So belegt der Aufsteiger nach 13 Spieltagen den neunten Tabellenplatz. Die nächste Chance auf drei Punkte bietet sich am kommenden Samstag. Dann steht das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen an (14 Uhr, RS-Liveticker).

Alemannia Aachen: Die Infos zum Testspiel

Kerkrade: Marsman – Markelo, Timmermanns, Doulashi, Köther – Schwirten – Griffith, El Meliani (83. Piric),Leijten, Peña Zauner – Bangura (67. Peters) / Trainer: Bas Sibum

Aachen: Zeller – Dervisevic, Nkoa (64. Ademi), Makanda (83. Pisani) – Aourir (73. Kpegouni), Schwermann, Baum, Meyer (46. Willms) – Bapoh (73. Braun) – Putaro, Heinz (46. Marquet) / Trainer: Ilyas Trenz

Tore: 1:0 Bangura (45.), 2:0 Leijten (81.)