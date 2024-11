Rot-Weiss Essen hat eine perfekte Antwort auf die Klatsche von Rostock gefunden. Wir sprechen über den neuen RWE-Riegel, den Uhlig-Wechsel zu RWO und das kommende Spiel in Aue.

Rot-Weiss Essen hat nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz in der 3. Liga die Kurve bekommen und Energie Cottbus vor über 17.000 Zuschauern mit 4:0 geschlagen.

Vor allem die völlig veränderte taktische Herangehensweise von Trainer Christoph Dabrowski fiel ins Auge, denn das Thema Sicherheit überstrahlte an diesem Samstag alles.

Der taktische Schachzug überrascht nicht nur die Zuschauer, auch der Gegner aus Cottbus konnte mit dem RWE-Riegel nichts anfangen. Daher jubelte am Ende RWE - doch dieser Sieg kann nur der Anfang gewesen sein.

Kurz vor dem Spiel wurde eine Meldung veröffentlicht, nach der der langjährige RWE-Boss Marcus Uhlig, der erst im Mai 2024 bei RWE ausschied, zu Rot-Weiß Oberhausen wechseln soll. Mittlerweile wurde das bestätigt, Uhlig wird RWO zunächst als Berater drei Monate unterstützen, danach könnte er neuer Präsident der Kleeblätter werden.



In der Westkurve gab es daraufhin ein geschmackloses Plakat gegen Uhlig, wobei das nicht alle Fans repräsentiert. Denn unsere Umfrage zeigt, dass viele Fans Verständnis für Uhlig haben.

Über all diese Themen und das kommende Spiel in Aue sprechen wir in unserem RWE-Talk „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ mit Moderatorin Kira Alex, RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Viel Spaß.

Rot-Weiss Essen: „Inside RWE“ - Jetzt kostenlos abonnieren!

Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!

Rot-Weiss Essen hat eine perfekte Antwort auf das 0:4 in Rostock gegeben. Mit 4:0 wurde Energie Cottbus bezwungen. Auch wegen mutiger Umstellungen von Trainer Christoph Dabrowski gab es eine RWE-Gala. Neben diesem Erfolg, durch den RWE den Abstiegsplatz verlassen konnte, gab es beim Essener Anhang vor allem ein Diskussions-Thema. Denn der langjährige RWE-Boss Marcus Uhlig fängt beim Rivalen Rot-Weiß Oberhausen an. Zunächst als Berater, bald eventuell als Präsident. Die RWE-Fans sind bei dem Thema geteilter Meinung. Über dieses Thema und das sportliche Comeback sprechen Moderatorin Kira Alex mit RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Sie möchten unseren Talk als Video sehen? Sie möchten unterwegs lieber ein Audio hören? Sie haben die Wahl! „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ finden Sie jederzeit auf waz.de - es gibt uns aber auch auf Youtube und allen gängigen Podcastplattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Abonnieren Sie jetzt „Vonne Hafenstraße“ auf ihrem liebsten Kanal, um keine Folge zu verpassen.