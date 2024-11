Bei den BVB-Profis fallen etliche Stammspieler aus, daher erlebten viele BVB II-Akteure ein emotionales Wellenbad der Gefühle an diesem Wochenende.

Die U23 von Borussia Dortmund hat sich in der 3. Liga durch einen 3:1-Sieg über den SC Verl auf den zehnten Platz verbessert, während die Verler als Sechzehnter nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz liegen.

Für den BVB II, der ohne Kapitän Ayman Azhil antreten musste, der aufgrund des prall gefüllten Lazarettes der BVB-Profis, als Einwechselspieler sein Debüt bei den Profis in der Bundesliga gab, war es aber ein hartes Stück Arbeit.

Denn bevor der BVB durch Jordi Paulina in Führung ging, traf der SC Verl zweimal Aluminium. Anschließend gab der BVB Gas und führte bereits zur Pause mit 3:0. Paulina traf ein zweites Mal, zudem trug sich Julian Hettwer in die Torschützenliste ein.

Nach der Pause konnte Verl zwar auf 1:3 durch Dominik Steczyk verkürzen, zu mehr reichte es aber nicht mehr. BVB-Trainer Jan Zimmermann bilanzierte, nachdem acht seiner Spieler im Kader der Profis gegen RB Leipzig standen: "Unsere Situation in der engen Tabelle ist, dass wir Punkte holen müssen. Die Ausgangssituation war nicht leicht, in der ersten Halbzeit spielen wir das gut aus. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen aufgrund der ganzen Umstände. Am Samstag macht sich ein 19-Jähriger vor 80.000 Zuschauern warm und am Sonntag schmeißt sich das Team vor 1.000 Zuschauern gegen Verl in jeden Zweikampf. Mit der Leistung haben sie einige Pluspunkte bei mir gesammelt. Die Jungs wissen, dass aktuell die Tür für sie bei den Profis auf ist. Und sie schmeißen alles rein, um Aufmerksamkeit für ihre Leistung zu erwecken.“

So spielten der BVB II und der SC Verl

Dortmund: Lotka - Göbel, Lührs, Hüning, Mogultay - Paschke, Foti (88. Lelle), Eberwein - Elongo-Yombo (76. Drakas), Paulina (66. Krevsun), Hettwer (88. Diallo). - Trainer: Zimmermann

Verl: Schulze - Kammerbauer, Gruber, Mikic (61. Kijewski), Stöcker (61. Scholze) - Benger, Stark (46. Steczyk), Baack, Gayret (75. Onuoha) - Arweiler (46. Taz), Lokotsch. - Trainer: Ende

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)

Tore: 1:0 Paulina (28.), 2:0 Hettwer (42.), 3:0 Paulina (45.), 3:1 Steczyk (69.)

Gelbe Karten: Paschke (3), Paulina - Gruber (3), Benger (2), Scholze

Zuschauer: 1209