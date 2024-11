Alemannia Aachen tritt am Samstag (2. November, 16.30 Uhr) gegen Hannover 96 II an. Dann wird auch Soufiane El-Faouzi wieder zum Kader gehören.

Diese Verpflichtung überraschte im Sommer einige Fans von Alemannia Aachen: Soufiane El-Faouzi wurde von Fortuna Düsseldorf II geholt. Ein bis dato eher unscheinbarer Regionalligaspieler, der in 48 Viertliga-Begegnungen zwei Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.

Doch Aachens Trainer Heiner Backhaus wusste genau, wen er sich da angelte. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler passt perfekt in seine Spielidee und -Philosophie. Elf von möglichen elf Partien stand der ehemalige Nachwuchsspieler des SC Paderborn in der Startelf. Den 12. Spieltag, das 1:1 bei Arminia Bielefeld, verpasste El-Faouzi aufgrund einer Gelbsperre.

Am Samstag (2. November, 16.30 Uhr) gegen Hannover 96 II ist er wieder dabei. "Ich bin fit und freue mich auf das Spiel. Ob ich von Beginn an auflaufen werde, entscheidet der Trainer", sagte der gebürtige Siegener El-Faouzi, der einst auch in der Oberliga für die Sportfreunde sein Senioren-Debüt feierte.

Backhaus, der auf der PK vor der Hannover-II-Partie neben El-Faouzi auf dem Podest saß, verteilte an seinen Shootingstar Lob und Tadel.

Er ist auf einem guten Weg, aber auch nicht mehr. Er hat noch sehr viel Potential nach oben. Er hat noch keinen ersten sauberen Kontakt wie ein Bundesligaspieler. Er hat aber ein Herz - mehr als das. Und das ist sehr lobenswert. Aber an allem anderen muss er noch trainieren Backhaus über El-Faouzi

"Er ist ein Talent. Ich möchte jetzt nicht sagen Top-Talent, weil das dann die größte Bürde ist mit der ein junger Spieler herumläuft. Mir haben sie früher auch erzählt als ich U21-Nationalspieler war, dass ich der nächste Olaf Thon werde. Am Ende war ich ein sehr ungeduldiger und biederer Zweitligaspieler, der nicht zuhören wollte und keine Demut hatte", meinte Backhaus.

Weiter sagte der angehende Fußballlehrer: "Ich weiß, wie man das bei jungen Spielern verhindert. Und Soufiane hat noch vor wenigen Jahren bei Sportfreunde Siegen gespielt. Ich bin mit seinem Prozess zufrieden. Aber er kann hier bei Alemannia weiter noch sehr viel lernen. Er ist auf einem guten Weg, aber auch nicht mehr. Er hat noch sehr viel Potential nach oben. Er hat noch keinen ersten sauberen Kontakt wie ein Bundesligaspieler. Er hat aber ein Herz - mehr als das. Und das ist sehr lobenswert. Aber an allem anderen muss er noch trainieren."

Das ist hier alles sehr überwältigend. Es ist einfach überragend für diesen Verein und diese Fans zu spielen. Das macht Bock auf mehr und wollen erfolgreich weitermachen Soufiane El-Faouzi

El-Faouzi gab sich nach den Worten seines Trainers sehr kleinlaut. Das dürfte Backhaus gefallen.

El-Faouzi: "Da kann ich dem Trainer nur zustimmen. Verbessern kann ich mich noch in allen Richtungen. Ich bin hier bei der Alemannia, damit mich auch der Trainer verbessert. Ich bin auf einem guten Weg in Aachen. Ich habe mich hier schnell wohlgefühlt. Ich denke auch, dass ich zur Spielphilosophie und dem Gegenpressing sehr gut passe."

Zu seinen ersten Monaten am Tivoli meinte der ehemalige Düsseldorfer Fortune: "Das ist hier alles sehr überwältigend. Es ist einfach überragend für diesen Verein und diese Fans zu spielen. Das macht Bock auf mehr und wollen erfolgreich weitermachen."