Nach der 1:3-Heimpleite gegen Verl musste Rot-Weiss Essen auch im Krisengipfel bei Hansa Rostock eine bittere Niederlage hinnehmen. Mit 0:4 gingen die Essener unter.

Ein ganz bitterer Nachmittag für Rot-Weiss Essen: Das Kellerduell zwischen Hansa Rostock und RWE im Ostseestadion am 12. Drittliga-Spieltag endete 4:0 (1:0).

Rostock übernahm im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Bernd Hollerbach vor heimischer Kulisse von Beginn an das Ruder. In der vierten Minute setzte sich Nils Fröling im Laufduell mit Eric Voufack, der für den rotgesperrten Julian Eitschberger in die Essener Startformation rückte, durch und zwang RWE-Keeper Jakob Golz zu einer Parade.

RWE kam überhaupt nicht gut rein in die Partie. Erst schoss Sigurd Haugen mit dem Außenrist vorbei (10.), dann musste Golz früh ein zweites Mal retten, als er einen Abschluss von Adrien Lebeau aus spitzem Winkel abwehrte (12.). Nur wenige Minuten später musste er gegen Haugen retten (15.) - die Anfangsphase ging klar an die Hausherren.

Das Team von Christoph Dabrowski meldete sich in der 25. Spielminute zum ersten Mal ernsthaft an, als Torben Müsel aus der Distanz nur knapp das Tor verfehlte. Danach eine Druckphase des FC Hansa: Golz parierte zunächst gegen Jonas Dirkner nach einer Eckballvariante (33.), Sekunden darauf köpfte Haugen freistehend aus drei Metern drüber (35.). Völlig verdient gingen die Rostocker dann in der 37. Minute in Führung durch Kevin Schumacher. Golz hielt erst einen Schuss von Fröling überragend, beim Abstauber von Schumacher war der RWE-Schlussmann aber machtlos.

Rostock: Uphoff - Gebuhr (81. Kinsombi), Gürleyen, Rossipal - Neidhart, Dirkner, Schuster, Schumacher (72. Mejdr) - Fröling (57. Naderi), Haugen (72. Krohn), Lebeau (81. Pfanne) Uphoff - Gebuhr (81. Kinsombi), Gürleyen, Rossipal - Neidhart, Dirkner, Schuster, Schumacher (72. Mejdr) - Fröling (57. Naderi), Haugen (72. Krohn), Lebeau (81. Pfanne) RWE: Golz - Kaiser (67. Kourouma), Schultz, Ríos Alonso, Voufack (80. D'Haese) – Müsel, Kaparos (80. Eisfeld) – Boyamba (80. Vonic), Arslan, Safi (63. Owusu) - Wintzheimer Schiedsrichter: Felix Wagner Tore: 1:0 Schumacher (37.), 2:0 Gebuhr (77.), 3:0 Krohn (80.), 4:0 Naderi (90.+5) Gelbe Karten: Schumacher, Krohn - Safi, Kaiser, Boyamba, Schultz Zuschauer: 24.500

Doch auch die Essener kamen noch vor der Pause zu ihren Gelegenheiten. Ramien Safi schoss aus spitzem Winkel vorbei (39.), Joseph Boyamba zwang Hansa-Torhüter Benjamin Uphoff zu einem starken Reflex (43.). Dennoch ging Rot-Weiss mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit.

Bitter wurde es dann für RWE in Halbzeit zwei. Mit Schwung kamen die Essener zunächst aus der Pause und hatten mit Manuel Wintzheimer ihre beste Möglichkeit, aber der Stürmer verfehlte das Rostocker Tor knapp (53.).

Doch anschließend blieb die Essener Offensive zahnlos und auf der anderen Seite musste Keeper Golz immer wieder retten, wie in der 69. Minute gegen Ryan Naderi. Nach einer Ecke jubelte dann Hansa zum zweiten Mal: Dario Gebuhr schraubte sich am höchsten und köpfte zum verdienten 2:0 ein (77.).

Für die endgültige Entscheidung sorgte nur wenige Augenblicke später der eingewechselte Tim Krohn, der von einem kapitalen Fehlpass von Jose-Enrique Rios Alonso profitierte und das 3:0 erzielte (81.). Nachdem Robbie D'Haese aufgrund eines überharten Einsteigens von Krohn, das lediglich mit Gelb bestraft wurde, nicht mehr weitermachen konnte und Essen die Partie in Unterzahl beenden musste, erzielte Ryan Naderi den Treffer zum 4:0-Endstand in der Nachspielzeit (90.+5).