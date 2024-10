Rot-Weiss Essen fällt nach dem 1:3 gegen den SC Verl auf Platz 16 zurück und steckt im Abstiegskampf. Darüber diskutieren wir im RWE-Talk.

Nächster Rückschlag für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga: Gegen Angstgegner SC Verl kassierte RWE am Mittwochabend eine empfindliche 1:3 (0:0)-Heimniederlage. Auslöser der Pleite war eine umstrittene Rote Karte gegen Julian Eitschberger in der 32. Minute, die alle RWE-Anhänger und die Verantwortlichen mächtig auf die Palme brachte, da Schiedsrichter Nico Fuchs erst die Gelbe und dann doch die Rote Karte zeigte.

Die dritte Heimpleite der Saison lässt die Sorgen an der Hafenstraße wachsen. Denn die Abstiegsränge kommen immer näher, der Druck auf die Mannschaft steigt. Am Samstag gibt es das Kellerduell bei Krisen-Klub Hansa Rostock. Über das bittere Verl-Spiel und die Folgen geht es in unserem RWE-Talk. Moderatorin Kira Alex spricht mit den RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Martin Herms.

Die Aufregung über die Rote Karte gegen Eitschberger war groß im RWE-Lager, doch in unserem Talk wird auch schonungslos analysiert, was in der halben Stunde vor dem Platzverweis passiert ist. Die Essener konnten den Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht fortsetzen und enttäuschten auf ganzer Linie. Auch das Abwehrverhalten ließ später, trotz Unterzahl, zu wünschen übrig.

In Panik müsse an der Hafenstraße noch niemand verfallen, betonen unsere RWE-Reporter. Ein Selbstläufer wird der Klassenerhalt aber nicht. RWE droht eine komplizierte Drittliga-Saison. Die komplette Analyse gibt es in unserem Talk. Viel Spaß mit der neuen Folge "vonne Hafenstraße - Inside RWE"!

Bei "Vonne Hafenstraße – Inside RWE" nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!

