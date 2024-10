Viel los in der 3. Liga. In der englischen Woche fallen bei Viktoria Köln und den FC Ingolstadt acht Treffer, die Spitze rückt enger zusammen.

Englische Woche in der 3. Liga und schon der Dienstag (22. Oktober) hatte einiges zu bieten: ein Ostduell, acht Tore in einer Partie und einen stolpernden Tabellenführer. Auch die Zweitvertretung von Borussia Dortmund war gefordert, musste sich Waldhof Mannheim allerdings durch den Treffer eines ehemaligen Esseners geschlagen geben.

2582 Zuschauer waren in den Sportpark Höhenberg gekommen, um sich die Partie zwischen Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt anzusehen. Und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen, am Ende standen eine Punkteteilung und acht Treffer. David Kopacz hatte den FCI früh in Führung gebracht, die Köln noch vor der Pause durch Bryan Henning und Said El Mala drehen konnte - mit einem 2:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel wurde es dann richtig wild, Sebastian Grönning glich schnell für die Schanzer aus (49.). Auch auf die Kölner Führungstreffer von Lex Tyger Lobinger (51.) und Serhat Semih Güler (71.) fanden die Gäste Antworten. Erneut Grönning und Benjamin Kanuric (87.) glichen jeweils aus, das 4:4 bedeutete dann auch den Endstand.

Auf den Rängen war im Ost-Derby zwischen Erzgebirge Aue und Energie Cottbus deutlich mehr los. Nach dem 3:1 für die Lausitzer dürften sich allerdings nur die Gästefans unter den 8500 Zuschauern im Erzgebirgstadion gut unterhalten gefühlt haben. Das 0:1 durch Timmy Thiele konnte Aue vor der Pause durch Erik Majetschak noch ausgleichen, im zweiten Durchgang entschieden Tolcay Cigerci (81.) und Thiele (90.+4) das Spiel dann für Cottbus, das über Nacht auf Platz zwei springt.

Punktgleich mit Energie bleibt auch der 1. FC Saarbrücken in der Spitzengruppe. Die Saarländer besiegten Hansa Rostock mit 2:0. Tabellenführer SV Sandhausen musste etwas Federn lassen, mit dem 1:1-Remis gegen den VfB Stuttgart II haben die Sandhäuser seit mittlerweile acht Spielen nicht mehr verloren.

Am morgigen Mittwoch (23. Oktober, 19 Uhr, RS-Liveticker) stehen die restlichen fünf Partien auf dem Spielplan, unter anderem empfängt Rot-Weiss Essen den SC Verl. Alemannia Aachen trifft auf die SpVgg Unterhaching, 1860 München bekommt es mit dem VfL Osnabrück zu tun. Für Arminia Bielefeld (bei Hannover 96 II) und Dynamo Dresden (bei Wehen Wiesbaden) stehen Auswärtsfahrten auf dem Programm.