Ein turbulentes Spiel von Rot-Weiss Essen in Dresden und eine traurige Nachricht für den Verein: Darüber sprechen wir in unserem RWE-Talk.

Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, die RWE am Sonntag in der Landeshauptstadt Sachsens erlebt hat. Nach einem ereignisreichen Drittliga-Spiel musste sich Rot-Weiss Essen mit einem 3:3 (0:1)-Remis bei Dynamo Dresden zufrieden geben. In letzter Sekunde kassierte RWE den Ausgleich durch Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke. Ein Tor, das nach Ansicht einiger Essener nicht mehr hätte zählen dürfen.

Trotz einer der besten Saisonleistungen und dreimaliger Führung reichte es nur zu einem Punkt beim Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden. Die Enttäuschung war groß im RWE-Lager, der Frust aufgrund einer verpassten Chance spürbar.

Am gleichen Tag musste der Verein die Nachricht verkraften, dass Kult-Fan „Glockenhorst“ gestorben ist. Horst Gehle alias Glockenhorst wurde am Sonntag tot in seiner Wohnung gefunden. Er wurde 74 Jahre alt.

In den sozialen Netzwerken gibt es viele Beileidsbekundungen, auch Rot-Weiss Essen hat eine Stellungnahme zum Tod des Anhängers veröffentlicht. Nach Meinung unserer RWE-Reporter und vieler Fans hat der kultige Anhänger eine Schweigeminute am Mittwoch beim nächsten Heimspiel gegen den SC Verl verdient.



Sowohl das ereignisreiche Spiel in Dresden als auch die Meldung vom Tod von Glockenhorst beschäftigen die RWE-Fans zu Beginn dieser Englischen Woche. Wie ist das wilde Spiel bei Dynamo Dresden einzuordnen? Welche Erinnerungen haben unsere Experten an Glockenhorst? Darüber sprechen wir in unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“. Mit dabei sind Moderatorin Kira Alex, RWE-Reporter Ralf Wilhelm und unser RWE-Reporter Martin Herms, der aus Dresden zugeschaltet ist. Viel Spaß mit dem Video und dem Podcast!

