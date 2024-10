Rot-Weiss Essen zeigte bei Dynamo Dresden einen engagierten Auftritt, trotzdem reichte es nicht für einen Sieg. Ahmet Arslan sprach von einem "bitteren" Ergebnis.

Viel wurde im Vorfeld diskutiert über die Rückkehr von Ahmet Arslan an seine alte Wirkungsstätte. Am Ende hatte die Partie zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen alle Erwartungen übertroffen.

Das Traditionsduell endete 3:3, weil RWE in der allerletzten Sekunde den Ausgleichstreffer kassierte. Auch deshalb hatte Arslan beim "Magenta Sport"-Interview gemischte Gefühle, als er auf das Ergebnis angesprochen wurde:

"Die Mentalität war da, die Leidensfähigkeit war da. Es ist bitter und fühlt sich natürlich erstmal schlecht an, dass wir das 3:2 nicht über die Zeit gebracht haben. Irgendwann werden wir mit dem Punkt aber auch zufrieden sein. Alle Spieler haben ein Riesen-Herz gezeigt."

Zu seiner eigenen Leistung sagte Essens Spielmacher, der im 5-3-2-System defensiver als gewohnt agierte: "Ich wusste, dass es nicht das Spiel ist, was mir wahrscheinlich gefallen wird. Ich bin jemand, der viel den Ball haben und im letzten Drittel sein will. Der Trainer hat sich aber für die Taktik entschieden und die ist auch aufgegangen. Ich hatte ihm gesagt, dass ich mich voll in den Dienst der Mannschaft stelle und alles dafür tun werde, um zu verteidigen und zu laufen. Ohne mich zu loben, kann ich mit der eigenen Leistung, glaube ich, zufrieden sein."

Nicht zufrieden war er mit dem Auftritt des Vierten Offiziellen. Arslan ärgerte sich darüber, dass die Nachspielzeit noch einmal verlängert wurde: "Ich habe in den letzten Minuten draußen den Vierten Offiziellen mit erlebt, auch von seiner Art her, wie er gesprochen hat. Das war schon unnötig, ohne dass ich mich jetzt beschweren will. Weil er sauer auf unsere Bank war, hat er länger spielen lassen. Aber es ist dann halt so."

Das Auswärtsspiel in Dresden war für Rot-Weiss Essen der Startschuss zu einer Englischen Woche. Bereits am Mittwochabend (23. Oktober, 19 Uhr) geht es an der Hafenstraße gegen den SC Verl weiter. Zum Abschluss reist RWE dann (26. Oktober, 14 Uhr) zum Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock.