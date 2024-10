Vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen musste Dynamo Dresdens Trainer Klartext reden. Ein RWE-Akteur genießt zudem besondere Aufmerksamkeit.

Schaut man auf die Tabelle der 3. Liga, so würde man nicht vermuten, dass es im Umfeld von Dynamo Dresden zuletzt etwas unruhiger wurde. Immerhin steht nach neun Spielen der zweite Platz zu Buche.

Doch Trainer Thomas Stamm zeigte sich über die angespannte Stimmung vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (Sonntag, 13.30 Uhr) „nicht ansatzweise überrascht“. Grund dafür ist der Trend – nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen - sowie das Aus im Sachsenpokal. Und dennoch: "Die Mannschaft hat sich zu Saisonbeginn etwas erarbeitet. Es wäre schön, wenn das nicht als selbstverständlich angesehen wird", stellte der 42-Jährige klar.

Das heißt allerdings nicht, dass Stamm bei seiner Mannschaft nicht Verbesserungsbedarf sieht. Im Gegenteil. Der Trainer wünscht sich ein anderes Level bei der Chancenverwertung. Vor allem aber: nicht nochmal so einen Auftritt wie beim Aus im Landespokal gegen den Chemnitzer FC (1:3 n.V.) unter der Woche, bei dem er mit der Körpersprache seiner Mannschaft in der Verlängerung alles andere als zufrieden war.

Der Schweizer sah sich gezwungen, Klartext zu reden: "Das hat die Mannschaft auch zu spüren bekommen, das darf so nicht mehr passieren." Und zwar in "aller Deutlichkeit", wie er anmerkte, aber auch mit dem nötigem Fingerspitzengefühl. Denn eine schlechte Phase dürfe man der Mannschaft "in so einem Prozess auch mal zugestehen."

Dynamo Dresden hat Respekt vor RWE-Spieler

Und dieser sieht vor, Ergebnisse zu holen. "Mir ist es grundsätzlich egal, wie attraktiv wir spielen", betonte Stamm und ergänzte: "Wir wollen erfolgreich spielen und Partien gewinnen." Der Ballbesitz sei dabei zweitranging. "Das bedeutet mir wenig bis gar nichts", erklärte er und strebt eine gute Balance an: "Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unserer Spielweise erfolgreich sein können."

Was das Personal angeht, muss Dresden gegen RWE lediglich auf Kyu-hyun Park (Schambeinprellung) verzichten. Und auf der Gegenseite die Ex-Spieler im Auge behalten. Mit Tobias Kraulich und Ahmet Arslan haben die Essener davon gleich zwei in ihren Reihen. Insbesondere vor Arslan hat Stamm Respekt: "Wir müssen so ein gutes Spiel machen, dass er seine Qualitäten nicht auf den Platz bekommt."