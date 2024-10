Die SpVgg Unterhaching hat eine der jüngsten Mannschaften der 3. Liga. Da könnte die Erfahrung eines Spieler mit Europa-League-Erfahrung sicher helfen.

Am Wochenende fiebern viele Anhänger in der 3. Liga dem Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem TSV 1860 München entgegen (Sonntag, 19:30 Uhr).

Drei Punkte trennen beide Teams in der Tabelle - es geht um viel. Wenige Tage vor dem Anpfiff der Begegnung könnten die Unterhachinger noch einen Transfercoup vermelden.

Denn wie "dieblaue24" berichtet, trainiert seit einigen Tagen der Ex-Schalker Johannes Geis in Unterhaching mit. Bisher fiel Unterhaching dadurch auf, dass die Mannschaft aus extrem vielen jungen Akteuren besteht, die dann für große Summen für Drittligaverhältnisse veräußert werden.

Nun soll offenbar eine Portion Erfahrung helfen, die jungen Spieler an die Hans zu nehmen, um dann den Klassenerhalt in der 3. Liga zu sichern. Denn Mittelfeldspieler Geis ist mittlerweile 31 Jahre alt und soll - nach Informationen der "Bild" - einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 in Unterhaching unterschreiben.

Seit Sommer 2024 ist Geis ohne Verein, nachdem sein Vertrag beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg nicht verlängert wurde. Zuvor hat der gebürtige Schweinfurter eine bewegte Karriere hinter sich.

121 Mal lief er in der höchsten deutschen Klasse auf, zudem 155 Mal in Liga zwei. Hinzukommen 14 Spiele in der ersten spanischen Liga und 13 Einsätze in der Europa League. Nun soll der elfmalige U21-Nationalspieler vor der Unterschrift in der 3. Liga sein.

Für Unterhaching wäre seine Erfahrung Gold wert - denn bisher lief es in der aktuellen Spielzeit noch nicht wie gewünscht. Vor dem Derby gegen die "Löwen" stehen die Hachinger mit nur neun Zähler auf einem Abstiegsplatz. Mut macht sicher, dass acht der neun Zähler zu Hause eingefahren werden konnten.

Und Erfahrung tut der Mannschaft auch deshalb so gut, weil drei Akteure, die Erfahrung besitzen, den Klub vor der Saison verließen. Rene Vollath (34), Raphael Schifferl (25) und Patrick Hobsch (30) wechselten allesamt ausgerechnet zum Rivalen vom Sonntag - dem TSV 1860 München.