Ab 11 Uhr geht es los: Die Mitgliederversammlung von Rot-Weiss Essen kann dauern - es wird sicher kontrovers diskutiert werden. Wir tickern live.

8 Uhr: Auf kritische Fragen sei man vorbereitet, wie Lothar Oelert in einem Interview mit dieser Redaktion betonte. Er wünscht sich für den Sonntag: "Ich hoffe, dass wir die Themen am Sonntag sehr sachlich ansprechen können. Und es wäre schön, wenn die sogenannte Opposition ihre Argumente vorbringen würde. Dann könnte man das auch diskutieren, gerne auch kontrovers. Das ist unser Job, da wird man nur besser durch."

7:55 Uhr: Die Verantwortlichen von RWE werden auch kritische Fragen zu hören bekommen. Zuletzt gab es Proteste gegen die Vereinsführung und den Aufsichtsrat. Es ist damit zu rechnen, dass es auch Fragen geben wird von Personen, die 2025, hier stehen die nächsten Aufsichtsratswahlen an, in den Aufsichtsrat möchten. Bisher sind diese Personen nicht an die Öffentlichkeit getreten, das soll sich vermutlich bei der Versammlung ändern.

7:50 Uhr: Der Verein gab im Vorfeld bekannt: "Besucher werden gebeten, sich möglich früh einzufinden, da die Einlasskontrolle einige Zeit in Anspruch nimmt. Bereits beim Zutritt erhalten Veranstaltungsteilnehmer ihre Unterlagen für die anstehenden Wahlen. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, sollten Teilnehmer am Eingang ihren Mitgliedsausweis griffbereit halten.

Beim Veranstaltungszutritt unterscheidet RWE zwischen stimmberechtigten und nicht-stimmberechtigten Mitgliedern. Stimmberechtigt sind am Sonntag satzungsgemäß Vereinsmitglieder, die zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung seit sechs Monaten und somit seit April 2024 Mitglied von Rot-Weiss Essen sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Zutritts-Counter für stimmberechtigte Mitglieder sind alphabetisch unterteilt: Je nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens sollten sich Veranstaltungsteilnehmer in der entsprechenden Warteschlange einreihen.

Nicht-Stimmberechtigte Vereinsmitglieder sollten im Idealfall bereits vor dem Eingang des Congress Centers West die rechte der zwei Drehtüren wählen. Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist untersagt. Bei Nicht-Beachtung kann der Veranstaltungszutritt verwehrt werden.

7:45 Uhr: Mitglieder können auch digital von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. RWE richtet die JHV erneut in hybrider Form aus. Um digital teilzunehmen, war, wie vom Klub vorab kommuniziert, eine vorherige Anmeldung erforderlich. Das Anmeldefenster ist bereits geschlossen. Eine parallele Teilnahme (in Präsenz und digital) ist ausgeschlossen, um doppelte Stimmabgabe zu verhindern. Am Veranstaltungstag werden die Teilnahmelisten abgeglichen. Im Zweifel werden Personen aus der digitalen Versammlung entfernt.

7:40 Uhr: Ab 11 Uhr geht es los im Saal Europa (Congress Center West) der MESSE ESSEN. Der „Saal Europa“ im Congress Center West ist ab 09.30 Uhr geöffnet.

7:30 Uhr: Hallo aus Essen. Wir tickern heute die Mitgliederversammlung von Rot-Weiss Essen.