Rot-Weiss wird in der Winterpause in die Türkei fliegen, auch für die Fans gibt es ein interessantes Angebot.

Im letzten Jahr gab es kein Wintertrainingslager für den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Auch Wintertransfers wurden nicht getätigt. Daher kam schnell die Meinung auf, dass die finanzielle Lage schlimm sein müsste, wenn beides nicht möglich wäre für eine Mannschaft, die auf dem vierten Platz überwintern konnte mit der realistischen Chance auf den Zweitliga-Aufstieg.

In diesem Jahr wird das anders sein, denn RWE wird ein Wintertrainingslager in der Türkei beziehen, das gab der Klub nun bekannt. Essens Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer erklärte: "Wir werden dieses Jahr ein Wintertrainingslager machen, da haben wir einen Partner gefunden. Wir werden auch eine coole Fanreise anbieten."

Zu den Details: Rot-Weiss Essen wird im türkischen Lara unweit der Stadt Antalya sein Winter-Trainingslager beziehen. Eine Woche lang wird sich die Mannschaft von Chef-Trainer Christoph Dabrowski dort auf die Rückrunde in der 3. Liga vorbereiten, auch ein Testspiel ist in dieser Zeit geplant.

RWE-Partner, Sponsoren und Fans bekommen durch ein offizielles exklusives Reisepaket, das gemeinsam mit dem neuen RWE-Sponsor tsstur ausgearbeitet wurde, zudem die Gelegenheit, ihr Team zwischen dem 06. und 12. Januar 2025 in die Türkei zu begleiten.

„Es freut uns sehr, dass wir nach einiger Zeit wieder ein Winter-Trainingslager realisieren können. Die Gespräche mit tsstur, einem auf Fußballmannschaften spezialisierten und in der Türkei gut vernetzten Anbieter, waren von Beginn an sehr konstruktiv und vertrauensvoll. Unter anderem hatten wir dank tsstur bereits die Möglichkeit, uns die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Die türkischen Kollegen waren darüber hinaus auch stark an RWE und der Hafenstraße interessiert, sodass wir tsstur in unseren Gesprächen davon überzeugen konnten, Teil der RWE-Familie und damit offizieller Sponsor von Rot-Weiss Essen zu werden. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Tage in der Türkei und die weitere Partnerschaft“, erklärt Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von RWE.

Sein Zusatz: "Das Reisepaket, das wir gemeinsam ausgearbeitet haben, beinhaltet attraktive Leistungen und refinanziert außerdem zu einem Teil dieses Trainingslager. Alle RWE-Fans, die sich für unsere offizielle Fan-Reise entscheiden, leisten damit auch einen Beitrag zu einer optimalen Vorbereitung für unsere Mannschaft sowie zu einer möglichst geringen wirtschaftlichen Belastung für den gesamten Verein. Daher hoffen wir natürlich, dass uns möglichst viele Rot-Weisse in die Türkei begleiten werden."