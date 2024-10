Der 9. Spieltag in der 3. Liga brachte wieder spannende Spiele mit sich. Ein Überblick der Begegnungen am Samstag.

Aufatmen beim SC Verl. Nach vier Niederlagen in Folge konnte der Sportlcub wieder einen Sieg einfahren. Berkan Taz und Eduard Probst trafen ins Netzt und sorgten für einen 2:0-Sieg der Verler gegen die Spielvereinigung Unterhaching, die wiederum seit fünf Begegnungen auf einen Dreier wartet.

"Ich freue mich total für die Jungs. Wir haben, ähnlich wie in den letzten Wochen, gut gespielt, uns Torchancen herausgespielt. Ein bisschen Déjà-vu am Anfang, die dann vom Innenpfosten rausgehen, knapp am Tor vorbei. Und dann hadert man wieder. Es war ganz, ganz wichtig, dass wir die Null gehalten haben", war Alexander Ende, Trainer des SC Verl, im Gespräch mit "Magenta Sport" erleichtert.

Auf dem Tivoli herrschte derweil Enttäuschung. Die Alemannia und der FC Ingolstadt trennen sich 1:1-Remis. Aachen verpasste das 2:0, und so glich der FCI durch ein Traumtor von Lukas Fröde noch aus. Für Aachen war es das dritte Unentschieden in Folge und damit Rang 15, während der FCI auf Platz 11 bleibt.

Heiner Backhaus, Trainer von Alemannia Aachen, sagte über das Remis: "Wenn du so lange verdient mit 1:0 führst und dann mit dem ersten Schuss aufs Tor den Ausgleich kassierst, dann tut das richtig weh. Am Ende kannst du das Spiel sogar noch verlieren. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir im letzten Drittel qualitativ einfach nicht gut genug waren. Um solche Spiele zu gewinnen, dürfen wir nicht so viele einfache Fehler machen. Im Moment überwiegt noch der Frust, aber wir dürfen nicht vergessen: Als Aufsteiger haben wir in dieser Saison noch zu keinem Zeitpunkt unter dem Strich gestanden."





Hansa Rostock feierte nach 57 Jahren mal wieder einen Sieg in Aue und gewann mit 2:1 - dank Ahmet Gürleyens Treffer in der Nachspielzeit.

"Es geht um den Verein, darum, dass wir wieder etwas Stabilität reinbringen. Es war nicht einfach, da wir viele neue Zugänge bekommen haben, teils auch spät, aber wir wachsen immer mehr als Mannschaft zusammen - das hat man auch schon in Dresden gesehen. Heute haben wir gekämpft, so wie man es in einem Ostderby tun muss, und uns endlich mal belohnt. Das freut mich für den ganzen Verein. Da fährt man gerne nach Hause", freute sich Hansa-Coach Bernd Hollerbach bei "Magenta Sport".

Ich weiß nicht, wo wir hinkommen, wenn ein Trainer für ein aufmunterndes Klatschen Gelb bekommt. Da müssen wir echt mal ein bisschen langsam machen, mit den Schiedsrichtern, wie sie mit den Trainern umgehen Bernhard Trares

Derweil unterlag Waldhof Mannheim nach zuletzt sieben Punkten in drei Spielen unter dem neuen Trainer Bernhard Trares mit 1:2 beim SV Sandhausen.

Trares war sauer: "Absolut, der Frust ist extrem groß. Wir haben kein überragendes Spiel gemacht. Aber wir haben trotzdem Sandhausen in Schach gehalten. Ich kann mich an einen Torschuss erinnern, den unser Torhüter hat halten müssen. Ansonsten waren es ganz kuriose Tore. Beim zweiten Tor hatte ich das Gefühl, dass es Abseits war. Dann die gelbe Karte für mich. Wir kriegen eine gelb-rote Karte, ich versuche meine Mannschaft mit Klatschen zu motivieren und dann kriege ich Gelb!? Ich weiß nicht, wo wir hinkommen, wenn ein Trainer für ein aufmunterndes Klatschen Gelb bekommt. Da müssen wir echt mal ein bisschen langsam machen, mit den Schiedsrichtern, wie sie mit den Trainern umgehen."

Der SV Wehen Wiesbaden beendet die Siegesserie vom TSV 1860 München und siegte an der Grünwalder Straße mit 3:2. Rot-Weiss Essen siegte an der heimischen Hafenstraße mit 2:1 gegen Viktoria Köln.