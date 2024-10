Diese Generalprobe ging daneben: Dynamo Dresden verliert bei Borussia Dortmund II mit 1:2 und nimmt zwei sieglose Spiele in Serie mit in die Länderspielpause.

Dynamo Dresden war auf Wiedergutmachung aus. Das 0:0 gegen Alemannia Aachen war für alle Parteien zu wenig, gelten die Dresdner doch als Aufstiegsfavorit. Diesem Ruf konnten sie allerdings auch auswärts bei Borussia Dortmund II nicht gerecht werden. Es setzte eine 1:2-Niederlage.

BVB-Trainer Jan Zimmermann nahm nach der 1:2-Pleite gegen 1860 München drei personelle Wechsel in der Anfangsformation vor. Für Niklas Jessen, Ayman Azhil und Babis Drakas begannen Patrick Göbel, Danylo Krevsun sowie Antonio Fóti. Der sollte noch in Erscheinung treten.

SGD-Trainer Thomas Stamm nominierte nach dem vergangenen 0:0 gegen Aachen ebenfalls drei neue Akteure für seine Startelf. Tony Menzel, Robin Meißner und Stefan Kutschke machten Platz für Jonas Sterner, Oliver Batista-Meier und Christoph Daferner.

Die erste Hälfte endete noch torlos, auch wenn Dynamo Dresden mehr Ballbesitz und insgesamt auch mehr vom Spiel hatte. Dortmund II verschanzte sich tief, hatte aber stets ein Auge auf die schnellen Umschaltmomente geworfen.

Tore waren nur eine Frage der Zeit und so dauerte es nur ein paar Sekunden, bis Jordi Paulina zur Führung traf. In der 46. Minute scheiterte Foti noch an Tim Schreiber, doch Jordy Paulina versenkte den Nachschuss.

Dresden schüttelte sich kurz, kam dann aber in der 66. Minute durch Daferner zurück. Von der linken Seite schlug Niklas Hauptmann quasi auf der Grundlinie stehend einen Freistoß auf den kurzen Pfosten. Daferner war als erster am Ziel und nickte mit dem Kopf zum 1:1 ein.

Doch dann folgte der große Auftritt von Foti. Er verzauberte das gesamte Stadion und zirkelte den Ball aus 23 Metern Entfernung von der linken Seite mit dem rechten Fuß exakt in den Winkel. Explosionsartig stürmten seine Kollegen auf ihn zu und feierten diesen fantastischen Treffer in einer Phase, die eigentlich der SGD gehört hatte (77.).

So war es am Ende der BVB II, der den Dreier mitnahm. Für beide Teams geht es nun in die Länderspielpause. Während Borussia Dortmund II danach bei Viktoria Köln gastieren wird (Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr), steht für Dresden tags darauf um 13:30 Uhr ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen an. Spätestens da sollten die Sachsen aus ihrer Sicht dann wieder gewinnen.