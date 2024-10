In der 3. Liga trifft Rot-Weiss Essen am Samstag auf Viktoria Köln. RWE-Trainer Christoph Dabrowski werden wieder einige Alternativen fehlen.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen muss am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln (14 Uhr, MagentaSport) wohl erneut auf fünf Spieler verzichten.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Offensivspieler Kelsey Owusu (Oberschenkel-Zerrung), Thomas Eisfeld (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) und Robbie D‘Haese (Zerrung) wie schon beim Auswärtsspiel in Mannheim nicht einsatzbereit sein. Ekin Celebi und Moussa Doumbouya werden noch mehrere Wochen ausfallen.

Zumindest bei Eisfeld und Owusu hatten die RWE-Verantwortlichen die Hoffnung, dass sie in dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen und so eine Option für die Begegnung mit der Kölner Viktoria sind. Beide haben am Mittwoch aber nur mit dem Athletiktrainer arbeiten können und sind nach aktuellen Zustand noch nicht dazu in der Lage, das volle Pensum zu absolvieren. Gleiches gilt für Sommer-Zugang D‘Haese.

Vor allem Owusus Rückkehr wird an der Hafenstraße herbeigesehnt. Der junge Flügelspieler (20) wurde Ende August von der U23 des FC Schalke 04 verpflichtet und hinterließ in seinen ersten beiden Drittliga-Einsätzen für Rot-Weiss Essen einen guten Eindruck. Vor allem dank seiner Geschwindigkeit und seiner Stärke in der Chancenkreation ist er eine wertvolle Alternative auf dem Flügel. Gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:3) blieb er verletzungsbedingt zur Halbzeit in der Kabine. Was zunächst nach einer Vorsichtsmaßnahme aussah, entwickelt sich nun zu einer hartnäckigen Angelegenheit für den gebürtigen Hamburger.

Auch Thomas Eisfeld ist fester Bestandteil der Essener Rotation und aufgrund seiner Erfahrung und Torgefahr ein wichtiger Spieler im RWE-Kader. Gegen Wehen Wiesbaden feierte Eisfeld sein Startelf-Debüt in dieser Saison, verletzt sich aber in der Schlussphase und wird am Samstag gegen Viktoria Köln wohl sein viertes Spiel in Folge verpassen.

Rot-Weiss Essen unter Druck, Viktoria Köln gut drauf

Gegen die Kölner steht RWE nach der vermeidbaren 0:1-Niederlage in Mannheim unter Druck. Auf Platz 16 kann sich Rot-Weiss Ausrutscher vor dem eigenen Publikum nicht erlauben. Die überraschend gut gestarteten Kölner (Platz 5) kommen nach dem 2:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue mit viel Rückenwind an die Hafenstraße.