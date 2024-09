In der 3. Liga wartet viel Arbeit auf Rot-Weiss Essen. Beim 0:1 in Mannheim werden Schwächen offensichtlich. Darüber sprechen wir im RWE-Talk.

Rot-Weiss Essen tritt auf der Stelle. Bei der 0:1-Niederlage bei Waldhof Mannheim gelang zum vierten Mal im achten Spiel kein eigener Treffer. Die Probleme des Teams von Trainer Christoph Dabrowski liegen auf der Hand: Vorne drückt aktuell der Schuh bei RWE.

Hier gibt es die neue Folge "Vonne Hafenstraße - Inside RWE" bei YouTube.

Die Essener Sturm-Hoffnung Leonardo Vonic traf in den ersten beiden Meisterschaftsspielen, wurde dann aber nach einigen glücklosen Auftritten von Sommer-Neuzugang Manuel Wintzheimer auf die Bank verdrängt.

Die Leihgabe aus Nürnberg feierte in Ingolstadt ein gutes Startelf-Debüt mit zwei Torbeteiligungen, machte in Mannheim aber eine unglückliche Figur. Kann RWE mit diesen beiden Mittelstürmern eine sorgenfreie Saison spielen? Darüber diskutieren wir in der neuen Folge unseres Talks „vonne Hafenstraße - Inside RWE“.

Rot-Weiss Essen: Fehlt ein weiterer Mittelstürmer?

Moderatorin Katrin Böcker spricht mit den RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Martin Herms über die Sturmflaute. Laut Wilhelm fehlt den Essenern ein Mittelstürmer mit guter Torquote. Herms macht die Probleme nicht nur am Sturmzentrum fest. Es fehle die Präszision bei Flanken und Abschlüssen, auch von der Bank kämen zu wenig Impulse. RWE wartet nach acht Spielen auf das erste Jokertor.

Zwei Ligen tiefer sorgen zwei Talente für Furore. Arne Wessels und Conor Tönnies von der SpVg Schonnebeck schießen die Oberliga Niederrhein kurz und klein. Rot-Weiss Essen hat die beiden 18-Jährigen „auf dem Schirm“. Doch reicht das? Vereine wie Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach mischen sich nun ein. RWE könnte zwei Talente, die vor der eigenen Haustür spielen, verlieren. Für RWE-Reporter Ralf Wilhelm sind es die talentiertesten Essener Spieler seit Ali Bilgin, der Anfang der 2000er Jahre an der Hafenstraße wirbelte.

Über die Lage bei RWE, die Schonnebecker Talente und den neuen Gegenwind für den Aufsichtsrat wird in der neuen Folge diskutiert. Viel Spaß beim Reinhören!

