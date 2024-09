Rot-Weiss Essen gastiert am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SV Waldhof Mannheim. Uns liegen die Aufstellungen vor.

"Never change a winning team", getreu diesem Motto handelt RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Nach dem guten Auftritt beim 2:2-Remis in Ingolstadt und dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund II setzt Rot-Weiss Essen zum dritten Mal in Folge auf dieselbe Startelf.

Der Gast aus dem Ruhrgebiet, der schon am Freitag anreiste, wird am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine Topleistung benötigen, um beim SV Waldhof Mannheim zu bestehen.

Nach dem Trainerwechsel von Marco Antwerpen zu Bernhard Trares holten die Mannheimer einen 3:2-Sieg gegen VfL Osnabrück und spielten 0:0 bei Alemannia Aachen. In beiden Spielen zeigten sie, warum sie vor der Saison als Aufstiegsaspirant galten.

Der Kader der Mannheimer ist klasse besetzt. Gegen RWE starten mit Spielern wie Terrence Boyd (sieben Einsätze in der 1. Bundesliga und 90 Spiele in der 2. Liga, Anm. d. Red), Martin Kobylanski (8, 47) und Henning Matriciani (23, 37) gleich drei Profis mit Bundesliga-Erfahrung.

Aber auch Akteure wie Nicklas Shipnoski (68 Einsätze in der 2. Bundesliga), an dem RWE noch vor geraumer Zeit großes Interesse zeigte, Maximilian Thalhammer (114 Zweitligaspiele) und Felix Lohkemper (90) sind zu beachten.

Die Aufstellungen im Überblick:

Waldhof Mannheim: Bartels - Klünter, M. Seegert, Matriciani, Sechelmann - Thalhammer, Rieckmann, Lohkemper, Kobylanski, Shipnoski - Boyd

Bank: Hanin, Sietan, Yigit, Abifade, Arase, Benatelli, Fein, Voelcke, Okpala

Rot-Weiss Essen: Golz – Eitschberger, Schultz, Ríos Alonso, Brumme – Kaparos, Müsel – Boyamba, Arslan, Safi – Wintzheimer

Bank: Wienand, Vonic, Kraulich, Kaiser, Kourouma, Berisha, Swajkowski, Moustier, Voufack

Schiedsrichter: Christian Ballweg

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Rot-Weiss Essen: "Wir kennen uns in Mannheim ganz gut aus. Uns erwartet eine hitzige Atmosphäre und ein Gegner, der über viel Profi-Erfahrung verfügt. Da denke ich an Spieler wie Terrence Boyd, Martin Kobylanski oder Rico Benatelli. Und natürlich ist mit Bernhard Trares auch ein neuer Trainer da, den ich sehr gut kenne und schätze. Wir wollen mit viel Aggressivität, einer guten Kompaktheit von Beginn an voll da sein und in der Englischen Woche noch einmal alles raushauen, um diese erfolgreich zu beenden."

Bernhard Trares, Waldhof Mannheim: "Rot-Weiss Essen will mehr aus dem spielerischen Element kommen. Anlaufen und pressen will jeder, sie haben auch den spielerischen Ansatz. Das und eine gewisse Ruhe ist die große Stärke von RWE. Aber sie hatten zuletzt gegen Dortmund auch etwas Spielglück. Da mussten sie nicht so viel arbeiten, weil die Tore durch individuelle Fehler des Gegners entstanden sind. Wir werden es Essen schwerer machen und nicht so einfach Tore zulassen."