Rot-Weiss Essen spielt am Samstag (28. September, 14 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim. Hier trifft RWE-Coach Christoph Dabrowski auf einen sehr guten Freund.

Am Freitagnachmittag - nach der 12-Uhr-Trainingseinheit - macht sich Rot-Weiss Essen auf die gut 300 Kilometer lange Reise Richtung Baden-Württemberg.

Am Samstag (28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht dann im Carl-Benz-Stadion das Duell beim SV Waldhof Mannheim auf dem Programm. Rund1000 RWE-Fans werden die Mannschaft von Christoph Dabrowski begleiten.

Moussa Doumbouya, Ekin Celebi, Robbie D'Haese, Thomas Eisfeld und Kelsey Owusu werden verletzungsbedingt nicht im Mannschaftsbus der Rot-Weissen sitzen. Bis auf D'Haese und Owusu, die schon in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen könnten, wird es bei den anderen drei aktuell verletzten RWE-Profis etwas länger mit der Rückkehr dauern.

Christoph Dabrowski sprach vor dem Mannheim-Spiel über...

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die war vorher auch schon ganz gut. Aber, klar: Wenn du gewinnst, sind alle glücklich. Wir haben vor dem Spiel gegen Dortmund die totale Fokussierung auf dieses Duell gelegt. Wir wollten dieses Spiel unbedingt auf unsere Seite ziehen. Wir wollten im Vergleich zum 2:2 in Ingolstadt noch einen Zahn zulegen - und das ist uns gelungen. Allen voran in der ersten Halbzeit. Wir wollen diesen guten Auftritt und die gute Stimmung nun mit nach Mannheim transportieren."

... Waldhof Mannheim: "Wir kennen uns da ganz gut aus. Uns erwartet eine hitzige Atmosphäre und ein Gegner, der über viel Profi-Erfahrung verfügt. Da denke ich an Spieler wie Terrence Boyd, Martin Kobylanski oder Rico Benatelli. Und natürlich ist mit Bernhard Trares auch ein neuer Trainer da, den ich sehr gut kenne und schätze. Wir wollen mit viel Aggressivität, einer guten Kompaktheit von Beginn an voll da sein und in der Englischen Woche noch einmal alles raushauen, um diese erfolgreich zu beenden."

... Bernhard Trares: "Bernhard ist ein langjähriger Wegbegleiter von mir. Wir haben schon bei Werder Bremen zusammengespielt. Er ist ein vor allen Dingen ein fantastischer Mensch, aber auch guter Trainer, der viele Erfahrungen gesammelt hat. Jetzt hat er wieder seinen Herzensverein übernommen. Ich habe ihn angerufen und ihm gratuliert. Wir plaudern immer wieder ein bisschen über die alten Zeiten. Er ist ein Trainer und Mensch, von dem ich mir schon einige Dinge abgeguckt habe. An unserem Verhältnis hat sich seit unseren Werder-Zeiten nichts geändert. Wir sind gute Freunde."





... Ex-RWE-Spieler Sascha Voelcke, der in sieben Spielen auch siebenmal (kein Tor, eine Vorlage, 457 Spielminuten, Anm. d. Red.) für Mannheim zum Einsatz kam: " Sascha ist ein ganz toller Junge, der sich maximal für unsere Mannschaft eingesetzt hat. Ich freue mich für ihn, dass er nun viele Einsätze in Mannheim verbucht. Beim Trares-Debüt stand er sogar in der Startelf und konnte mit einer Vorlage glänzen. Dann wurde er zur Halbzeit wahrscheinlich aus taktischen Gründen ausgewechselt. Er ist ein Spieler, der seine Waffen hat. Sascha verfügt über eine hohe Geschwindigkeit und einen guten linken Fuß. Er kann immer Impulse setzen. Ich freue mich ihn wiederzusehen und vielleicht ein paar Sätze mit ihm zu wechseln."