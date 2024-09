Rot-Weiss Essen fährt mit einer breiten Brust zum SV Waldhof Mannheim. Dass im RWE-Kader viel Potential schlummert, wissen auch die Liga-Konkurrenten.

Nach dem ersten Heimsieg seit Ende April 2024 und der tollen Performance beim 3:1-Erfolg über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund reist Rot-Weiss Essen nun zum Auswärtsspiel in die Kurpfalz.

Am 8. Spieltag - Samstag, 28. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - ist RWE beim SV Waldhof Mannheim zu Gast. Die Waldhöfer haben sich nach einem desolaten Saisonstart und der Freistellung von Marco Antwerpen unter dem neuen Chefcoach Bernhard Trares schnell stabilisiert. Ein Sieg gegen Osnabrück (3:2) und eine Nullnummer bei Alemannia Aachen, so lautet die Trares-Bilanz nach zwei Spielen.

Nun kommt also Rot-Weiss Essen. Und hier sieht zumindest ein Torwart eines Liga-Konkurrenten echt schwarz für Mannheim.

Die Kollegen des Portals "liga3-online.de" veröffentlichen von Spieltag zu Spieltag einen Expertentipp. Diesmal durfte Phillip Menzel, Torwart des 1. FC Saarbrücken seine Einschätzungen abgeben.





Und, siehe da: Mannheim gegen Essen? Menzels Antwort: 5:0 für RWE! Dass jemand sich so sehr aus dem Fenster lehnt, ist sehr ungewöhnlich, macht den Spieler aber - zumindest aus rot-weisser Sicht - irgendwo auch sehr sympathisch.

Wir haben noch einmal nachgeschaut, ob der 26-jährige Menzel eventuell eine nicht so schöne Waldhof-Vergangenheit hat - aber nichts da. Der gebürtige Kieler stand bis dato nur beim VfL Wolfsburg, Austria Klagenfurt und seit dem 1. Juli 2024 beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag. Er vertraut bei seinem Tipp wohl einfach der Essener Stärke.

Am Rande: Das eigene Spiel - Saarbrücken spielt am Samstag in Cottbus - tippte der Torwart natürlich auch. Nämlich: 2:0 für den FCS. Klar: ein Keeper wünscht sich einen Zu-Null-Erfolg.

Auch interessant: Am 4. Spieltag hatte Saarbrücken - mit Menzel im Kasten - 1:0 in Mannheim gewonnen. Da hatte Menzel wohl keine so gute Waldhof-Mannschaft gesehen.

