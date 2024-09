Der Knoten ist geplatzt! Rot-Weiss Essen hat endlich wieder ein Heimspiel gewonnen. Jimmy Kaparos zeigte sich von den Feierlichkeiten mit den Fans begeistert.

Freudestrahlend betrat Jimmy Kaparos am Mittwochabend die Katakomben des Stadions an der Hafenstraße nach dem 3:1-Erfolg von Rot-Weiss Essen über die U23 von Borussia Dortmund. Für den Mittelfeldspieler war dieses Spiel ein besonderes Derby, schließlich spielte er insgesamt sechs Jahre lang für den FC Schalke 04.

Nach dem Abpfiff zeigte sich der 22-Jährige erleichtert über den ersten Heimsieg der Saison: "Ein Sieg im Heimspiel, da gibt es nichts Schöneres. Es war schon geil, mit den Fans den Sieg zu feiern. Das muss man sagen. Wir sind besser ins Spiel gekommen als in den letzten Heimspielen. Wenn man das erste Tor macht, dann verläuft das Spiel auch anders. Das war der Schlüssel. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner dann natürlich nochmal mit voller Power angegriffen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch was passiert."

Besonders im Rampenlicht war an diesem Abend sein Mittelfeldpartner Torben Müsel, der zwei Traumtore erzielte und zum Matchwinner avancierte. Kaparos lobte den Doppelpacker: "Das waren überragende Tore, vor allem der zweite Treffer. Es war eine super Leistung, das freut mich richtig für ihn. Er hat uns natürlich weitergeholfen."

Weiter geht es für die Rot-Weissen bereits am Samstagnachmittag (28. September, 14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim. Im letzten Jahr siegte RWE im Carl-Benz-Stadion durch die Treffer von Müsel und Leonardo Vonic mit 2:0.





Die Mannheimer erwischten einen katastrophalen Saisonstart und haben bereits den Trainer gewechselt: Auf Marco Antwerpen folgte der frühere Aufstiegstrainer Bernhard Trares. In zwei Spielen unter seiner Regie sammelte Mannheim immerhin vier Punkte. Am Mittwoch gab es ein torloses Remis bei Alemannia Aachen.

Kaparos hofft auf den nächsten Dreier: "Wir müssen an die Leistung anknüpfen und dürfen uns nicht ausruhen. Wir haben jetzt noch keine Gegnervorbereitung gemacht, aber wir werden uns Mannheim natürlich anschauen. Das wird ein ekliges Spiel. Darauf müssen wir uns einstellen."