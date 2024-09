1860 München: Giannikis aus Schusslinie - "Was mich total überzeugt, ist die Arbeit vom Trainer"

So schnell geht das im Fußball: Viele hatten wahrscheinlich schon darauf gesetzt, dass 1860 München die Mannschaft sein wird, die den ersten Trainerwechsel in der 3. Liga vollzieht.

Drei Siege, vier Niederlagen: Und plötzlich sitzt Argirios Giannikis beim TSV 1860 München wieder fest im Sattel.

Vor wenigen Wochen stand er laut Medienberichten noch kurz vor dem Aus.

Und, nun: Nach dem 60-Meter-Tor und 1:0-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld folgte der nächste 1:0-Erfolg. Diesmal nach einem Treffer von Patrick Hobsch über Hannover 96 II.

Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860 München, sagte bei "Magenta Sport": "Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir das 2:0, 3:0 nicht gemacht haben. Dann ist es ein enges Spiel nach der Roten Karte. Wir haben uns aber geschüttelt und verdient gewonnen. Wenn man so eine Bilanz zu Hause hat, geht nicht alles so einfach. Wir haben es verpasst, das zweite Tor zu machen und mussten deshalb unnötig leiden. Es geht immer um Ergebnisse. Umso länger wir die Null halten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen."

Was mich total überzeugt, ist die Arbeit vom Trainer. Hinsichtlich wie intensiv er arbeitet, wie fleißig er ist, wie er mit den Spielern arbeitet. Das sieht die Öffentlichkeit natürlich nicht. Zusätzlich gehört es dazu, dass wir Menschen und ein Team entwickeln wollen Christian Werner

Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport TSV 1860 München, zeigte sich über die Entwicklung der Mannschaft sehr angetan: "Ich bin total überzeugt von unserer Mannschaft. Klar kann ich es nicht von der Hand weisen, dass wir bislang noch nicht die Spielweise gesehen haben, die wir sehen wollen, aber die Mannschaft wird sich da hin entwickeln. Da sind wir auf einem guten Weg. Dass das nicht der Einfachste ist, wissen wir auch. Ich will nicht nur sagen, das ist ein Prozess, das ist mir zu einfach. Wir sind nicht erst zwei Tage zusammen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir einen Schritt weiter wären. Da sind wir in der Analyse intern. Wir denken zu wissen, woran es liegt und schauen, dass wir schnellstmöglich dahin kommen, wo wir hinwollen."

Und das wird mit Giannikis sein. Denn dieser ist jetzt erst einmal raus aus der Schusslinie. Werner lobte den 1860-Coach: "Was mich total überzeugt, ist die Arbeit vom Trainer. Hinsichtlich wie intensiv er arbeitet, wie fleißig er ist, wie er mit den Spielern arbeitet. Das sieht die Öffentlichkeit natürlich nicht. Zusätzlich gehört es dazu, dass wir Menschen und ein Team entwickeln wollen. Es ist für uns nicht ausschlaggebend nur die Ergebnisse zu sehen, sondern auch die Spielweise. Auch die Entwicklung der Mannschaft und deswegen haben wir Vertrauen in genau das so bestehende Team. Heißt aber nicht, dass wir nicht kritisch mit uns und dem Saisonstart umgehen."

Die Statistik zum Spiel

München: Vollath - Reich, Verlaat, Schifferl, Bähr - Jacobsen, Deniz (63. Frey) - Philipp (63. Wolfram), Guttau (73. Reinthaler), Kozuki (84. Narciso Muteba) - Hobsch (74. Schubert).

Hannover II: Stahl - Dammeier (74. Danquah), Arkenberg, Uhlmann, Matsuda - Göttlicher, Abdullatif (74. Stepantsev), Brandt (21. Engelbreth) - Kalem (74. Videira Pereira), Sanne, Meier (55. Marino).

Schiedsrichter: Martin Wilke (Merzhausen)

Tor: 1:0 Hobsch (41.)

Gelbe Karten: Hobsch, Wolfram - Brandt, Kalem, Dammeier (3)

Gelb-Rote Karte: Matsuda wegen unsportlichen Verhaltens (90.)

Rote Karte: Schifferl nach einer Notbremse (71.)

Zuschauer: 12.500