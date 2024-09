Arminia Bielefeld hat nach einem exzellenten Saisonstart nun die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Niederlage: Die Tendenz von Arminia Bielefeld zeigt nach unten. Nach dem 0:1 gegen TSV 1860 München folgte ein 0:3 beim VfB Stuttgart II.

Mitch Kniat, Trainer von Arminia Bielefeld, war nach den Gegentoren 14, 15 und 16 nach gerade einmal sieben Spielen stinkig.

Er sagte bei "Magenta Sport: "Das ist ganz bitter. Ich will mich auch über gar nichts aufregen. Wenn du hier 0:3 verlierst, dann musst du einfach den Mund halten. Dann musst du ein paar Sachen verbessern, ein paar Sachen anders machen. So wie wir hier aufgetreten sind, waren wir nicht für den Sieg bereit."

Die Schiedsrichterleistung missfiel dem Fußballlehrer. Aber er versuchte sich noch diplomatisch zu äußern. Kniat: "Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich habe mich mehr über mich und meine Mannschaft aufgeregt, weil wir uns hier an die eigene Nase fassen müssen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sich Schiedsrichter in der Pause Szenen von der 1. Halbzeit angucken. Das ist in meinen Augen ein No-Go. Aber ich will die Schiedsrichterleistung gar nicht beurteilen, weil ich meine Leistung und die Leistung meines Teams beurteilen muss. Und meine Leistung war nicht gut. Punkt."

Gut möglich, dass die Niederlage der Arminia doppelt weh tun wird. Denn Kapitän Mael Corboz verletzte sich. Es könnte sich um einen wochenlangen Ausfall handeln. Kniat: "Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht. Aber wenn man sich im Sport ein bisschen auskennt, ist das typisch so, wie ein Muskelfaserriss passiert. Er hat es sofort angezeigt. Das ist Belastung, englische Woche. Sowas kann passieren, das ist ganz, ganz bitter für uns. Aber wir müssen nach vorne schauen."

Für die Arminia geht es am Sonntag (29. September, 19.30 Uhr) mit dem Ostwestfalen-Derby gegen den SC Verl, Kniats Ex-Klub, weiter.

[b]Die Statistik zum Spiel:[/b]

Stuttgart II:[/b] Drljaca - Olivier, Nothnagel, Hendriks - Boakye (85. Barth), Di Benedetto (75. Laupheimer), Simnica, Meyer (62. Reichardt) - Raimund (62. Münst), Malanga - Faghir (62. Kastanaras).

Bielefeld: Kersken - Lannert (46. Hagmann), Großer, Felix, Oppie - Russo (46. Schreck), Wörl (77. Kania), Corboz (61. Mizuta) - Kunze, Becker (46. Biankadi), Schroers.

Schiedsrichter: Timon Schulz (Hannover)

Tore: 1:0 Faghir (13., Freistoß), 2:0 Boakye (31.), 3:0 Malanga (68.)

Gelbe Karten: Boakye (2), Simnica (3) - Russo (3), Corboz (3), Schreck (2)

Zuschauer: 1000