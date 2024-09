Rot-Weiss Essen 19:00 Borussia Dortmund II 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiss Essen konnte bisher nur den Letzten schlagen. In der englischen Woche muss nun was kommen. Wir sprechen vor dem BVB-Derby in unserem RWE-Talk über die Lage bei der Dabrowski-Elf.

Für Rot-Weiss Essen geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Nach dem 2:2 beim FC Ingolstadt wartet bereits am Mittwoch (19 Uhr) das Derby zu Hause gegen die U23 von Borussia Dortmund. Am Samstag (14 Uhr) geht es dann bei Waldhof Mannheim weiter, zwei Traditionsteams, die beide im Keller der Tabelle stehen. Doch warum steht RWE derzeit auf einem Abstiegsplatz? Wir analysieren den Start in die 3. Liga in unserem RWE-Talk „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ mit Moderator Oliver Wichmann, WAZ-Redakteur Ralf Wilhelm und RevierSport-Redakteur Christian Brausch. Schon der Start in die Englische Woche hätte für die Essener besser geraten können, denn es war deutlich mehr drin als das 2:2 - die Essener verpassten es mehrmals, frühzeitig eine Entscheidung herbeizuführen. Mit Blick auf die kommenden Begegnungen wird es spannend sein zu sehen, wie die Mannschaft mit der Belastung umgeht, denn eine große Rotation wird nicht es kaum geben, dafür ist der Kader zu klein, es gibt einige Verletzte und aktuell drängen sich nicht viele Spieler auf.

Thomas Eisfeld, Moussa Doumbouya und Ekin Celebi fallen gegen den BVB sicher aus, fraglich sind Eric Voufack und Kelsey Owusu. Daher gibt es nur wenige Positionen, wo Coach Christoph Dabrowski tatsächlich reagieren kann. Rot-Weiss Essen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg in der 3. Liga. Während der SV Wehen die RWE-Schwächen schonungslos aufdeckte, konnten die Essener beim 2:2 beim FC Ingolstadt die vielen Schwächen des FCI nicht konsequent ausnutzen. In der englischen Woche steigt der Druck vor dem Derby gegen die U23 des BVB, auch wenn die Essener noch keine Trainerdiskussion haben, während andere Teams nach einem Fehlstart schon reagiert haben. Über die Lage bei RWE diskutiert Moderator Oliver Wichmann mit den RWE-Reportern Christian Brausch und Ralf Wilhelm. Daher muss es der Stamm richten: Denn klar ist - die Essener, die bisher nur gegen das Schlusslicht Hannover II gewinnen konnten, müssen jetzt langsam Ergebnisse liefern. Sonst könnte in absehbarer Zeit auch in Essen wieder eine Trainerdiskussion starten, die es aktuell nicht gibt, während mit Mannheim und dem VfL Osnabrück zwei Teams aus dem Tabellenkeller bereits den Coach gewechselt haben.

