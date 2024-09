Sascha Mölders, einstiger Kult-Torjäger aus Essen, trat beim Turmspringen von Pro7 an. Trotz Verletzung, die das endgültige Fußball-Aus bedeuten könnte.

Kurz vor 23 Uhr war die Show für Sascha Mölders beendet: Beim legendären Turmspringen von Pro7 war der ehemalige Fußballer von Rot-Weiss Essen ausgeschieden.

Der 39-Jährige hatte es zuvor schon geahnt: "Hat Spaß gemacht, vielen Dank", sagte er nach seinem zweiten Sprung, einem Kopfsprung, rückwärts mit halber Schraube. Es platschte laut, als Mölders vom 3-Meter-Brett eintauchte. "Der Dicke fliegt ins Wasser", kommentierte er selbst seinen Sprung am Pro7-Mikro. Der Fernseh-Kommentator hatte zuvor noch gelobt: "Mölders gibt alles und zieht das durch, unglaublich, trotz Schmerzen."

Mit anderen Stars wie Handballweltmeister "Mimi" Kraus, Kunstturner Andreas Toba oder Schauspielerin Luna Schweiger war Mölders am Samstagabend auf die Sprungbretter geklettert. Als Sechster reichte es allerdings nicht für weitere Sprünge im Finale, in das nur die besten Drei einzogen. Auffällig war bei den Sprüngen von Mölders die Manschette am Fuß. Die trägt er, weil er sich beim Fußball jüngst schwer verletzt hatte. Ob er überhaupt noch einmal spielen wird, ist fraglich.

Der gebürtige Essener Mölders, inzwischen mit seinem Sohn Noah beim Kreisligisten SV Mehring II (Rheinland-Pfalz) spielend, zog sich im August in einem Spiel eine schwere Bänderverletzung zu, auch das Wadenbein ist angebrochen. Bis dahin hatte die "Wampe von Giesing" in drei Spielen einmal getroffen. In der Saison zuvor hatte er für den Bayernligisten TSV Landsberg gespielt.

Mölders spielte bis er 21 Jahre alt war in seiner Heimatstadt für Atletico Essen, Vogelheimer SV, Wacker Bergeborbeck, ETB Schwarz-Weiß Essen und lief in der Seniorenkarriere – nach der Zwischenstation MSV Duisburg – zwei Jahre für Rot-Weiss Essen auf. In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42-Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern.

Für den TSV 1860 München schnürte der Mittelstürmer sogar sechs Jahre seine Schuhe. Von Januar 2016 bis Januar 2022 absolvierte er 194 Pflichtspiele und erzielte 76 Treffer. Für den FC Augsburg spielte er auch 92 Mal (18 Tore) in der 1. Bundesliga. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die 3. Liga (2018) und die Drittliga-Torjägerkanone in der Saison 2020/21 (22 Tore). Damit wurde Mölders im Alter von 36 Jahren der älteste Torschützenkönig der 3. Liga seit deren Gründung.