Der Zwist um die Trainingsbedingungen beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus geht in die nächste Runde: Claus-Dieter Wollitz keilte erneut gegen die Stadt.

Nach dem klaren 4:0-Heimsieg von Drittligist Energie Cottbus am Samstag gegen den VfB Stuttgart II müsste Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz eigentlich bestens gelaunt sein – wäre da nicht der Ärger über die Trainingsbedingungen.

Bereits am Donnerstag teilte er heftig gegen die Stadt aus, am Samstag legte der 59-Jährige nach dem 4:0-Erfolg gegen Stuttgart II mit deutlichen Worten nach.

Zunächst lobte Wollitz bei der Pressekonferenz nach Spielende die Leistung seiner Spieler, fügte dann aber hinzu: "Wenn wir jetzt auch noch einen ordentlichen Trainingsplatz kriegen würden, ich glaube, würde die Mannschaft noch besser spielen." Die Stadt hatte auf die Kritik des 59-Jährigen zuletzt bereits reagiert und unter anderem auf die starken Regenfälle zu Beginn der Woche verwiesen, was den Cottbus-Coach aber nicht beruhigte.

Wollitz ergänzte: "Da die Sportstätten (als Betreiber der Trainingsplätze, Anm. d. Red.) ja ganz schlau in Pressemitteilungen sind, wenn sie mal so schnell arbeiten würden, wäre es noch schöner. Das ist das größere Problem. Es ist eigentlich peinlich am 6. Spieltag vier oder fünf Spieler mit Wadenkrämpfen zu haben. Man könnte glauben, wir arbeiten nicht gut. Aber es ist einzig und allein der katastrophalen Infrastruktur geschuldet. Da sollten die Sportstätten besser ihren Mund halten und nicht Unwahrheiten in der Öffentlichkeit verbreiten."

Wenn man sieht, auf was wir trainieren müssen – das ist unwürdig einer Drittliga-Mannschaft, einer Viertliga-Mannschaft, einer Fünftliga-Mannschaft, allgemein einer Fußball-Mannschaft. Claus-Dieter Wollitz

Auf die Frage, ob er sich Sorgen um die Regenerationszeit seiner Spieler bis zum Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück (Dienstag, 24. September, 19 Uhr) mache, antwortete der 59-Jährige in energischem Tonfall: "Ich mache mir Sorgen um die Infrastruktur. Das ärgert mich maßlos, weil das kein gutes Bild ist. Das hat einzig und allein der Sportstättenbetrieb zu verantworten. Wenn man sieht, auf was wir trainieren müssen – das ist unwürdig einer Drittliga-Mannschaft, einer Viertliga-Mannschaft, einer Fünftliga-Mannschaft, allgemein einer Fußball-Mannschaft."

Schon bei "MagentaSport" hatte Wollitz nach Spielende von "sehr, sehr schlechten Platzbedingungen" gesprochen und davon, dass die Infrastruktur eine Katastrophe sei. "Der Sportstättenbetrieb sollte lieber seine Arbeit und nicht irgendwelche dummen Pressebereichte machen." Etwas diplomatischer gaben sich die Spieler. Joshua Putze etwa betonte zwar ebenfalls, dass die Plätze in keinem "überragenden Zustand" seien, sagte aber: "Wir machen das Beste daraus."