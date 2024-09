Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert am Samstagnachmittag beim FC Ingolstadt. Die Aufstellung ist da. Folgende Elf schickt Christoph Dabrowski ins Rennen.

Zu Beginn der ersten Englischen Woche der Drittliga-Saison ist Rot-Weiss Essen ab 14 Uhr zu Gast beim FC Ingolstadt. RWE holte aus den vergangenen drei Partien nur einen Punkt und braucht nun Siege, um die Abstiegsränge schnellstmöglich zu verlassen. Der Anfang soll im Audi-Sportpark gemacht werden.

Die gute Nachricht vorweg: Mittelfeldmann Torben Müsel hat sich von seinen Wadenproblemen erholt und wird in der Startelf stehen. Bereits beim Abschlusstraining am Freitagmorgen konnte er normal mitwirken.

Neben ihm spielt Jimmy Kaparos, der den verletzten Thomas Eisfeld ersetzt. Insgesamt hat Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski im Vergleich zur enttäuschenden 0:3-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden drei Wechsel in der Anfangsformation vorgenommen.

Neben Kaparos, der gegen Wehen das 0:2 verschuldete, bekommen auch Ramien Safi und Manuel Wintzheimer die Chance von Beginn an. Für Stürmer Wintzheimer ist es das Startelfdebüt, er rückt für Leonardo Vonic in die Startelf. Safi vertritt Kelsey Owusu, welcher mit einer leichten Zerrung passen muss.

Die Essener Aufstellung in Ingolstadt: Startelf: Golz – Eitschberger, Schultz, Ríos Alonso, Brumme – Kaparos, Müsel – Boyamba, Arslan, Safi – Wintzheimer Bank: Wienand, D’Haese, Kourouma, Kraulich, Kaiser, Moustier, Swajkowski, Berisha, Vonic Verletzt: Moussa Doumbouya, Ekin Celebi, Eric Voufack, Kelsey Owusu, Thomas Eisfeld

Das sagt Christoph Dabrowski vor dem Spiel: "Wir haben das Spiel gegen Wehen ja gesehen. Es geht um Konsequenz im eigenen und gegnerischen Strafraum. Das sind die Themen. Entscheidend ist, dass wir in dieser Woche eine gute Haltung zum Training hatten. Wir haben intensiv und hart gearbeitet. Wir müssen mit einer guten Haltung ins nächste Spiel gehen, um die Chance zu haben, dort Punkte zu machen. Am Ende ist es so, dass man Zielstrebigkeit, Mut und Konsequenz entwickeln muss, um in die Dynamik reinzukommen. Dann wird auch der Knoten platzen. Wir müssen dranbleiben und Tore erzwingen."